Действовали на территории пяти областей: в Украине задержали дельцов, продававших криминалитету 'трофейное' оружие. Фото

В Украине разоблачили девять человек, которые пытались организовать нелегальную продажу "трофейного" оружия и взрывчатки криминалитету. Вооружение и боеприпасы вывозили из фронтовых районов на юге и востоке Украины.

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Об этом в четверг, 27 марта, сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция. Отмечается, что дельцы задержаны в пяти областях Украины.

У злоумышленников изъяли комплектующие к боевым дронам, противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова и взрывчатку.

Так, в Харьковской области правоохранители сорвали попытку подпольной продажи составляющих к беспилотникам, в частности оптических прицелов наведения под ударные БПЛА. К организации преступления причастен командир отделения местной воинской части, задержанный "на горячем".

В Николаевской области разоблачены два жителя населенного пункта Снигиревка, которые пытались продать российские гранатометы "Джмиль" и "Аглень".

На Кировоградщине задержаны два контрактника-дезертира, торговавшие "трофейными" автоматами и боевыми гранатами.

В Черкасской области задержан местный житель, который уже имел судимость за распространение российской пропаганды, а впоследствии решил задействовать уголовные связи для торговли оружием.

На Закарпатье правоохранителями разоблачены еще три злоумышленника, которые пытались продать более 8 кг тротила с детонаторами и арсенал боевых гранат.

"По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт в Украине. Был задержан вражеский агент, который уже совершил несколько подрывов, а ныне готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне.

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