Через рельсы на велосипеде: пограничники задержали гражданина Сенегала, незаконно пересекшего границу Украины. Фото

На границе с Венгрией задержан гражданин западноафриканской страны Сенегала. Мужчина пересекал железнодорожные пути на велосипеде.

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О случае 1 апреля сообщила Государственная пограничная служба Украины. Ведомство также опубликовало фото необычного нарушителя границы.

"Через рельсы на велосипеде: пограничники задержали иностранца, незаконно пересекшего границу", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ГПСУ, у африканца не было документов, но он представился гражданином Сенегала – страны на западе Африки.

Позже выяснилось, что в последние несколько лет он жил в Словении, где так и не смог легализоваться.

Поэтому решил попасть в Украину через границу с Венгрией.

Нарушителя ждет административная ответственность за неправомерное пересечение границы.

Также предусмотрена процедура реадмиссии с возвращением в Венгрию, сообщили в Госпогранслужбе.

Сенегал – страна на западе Африки на берегу Атлантического океана, граничащая на севере с Мавритании, на востоке – с Мали, на юге – с Гвинеей и Гвинеей-Бисау. Кроме того, Сенегал с трех сторон охватывает Гамбию. Столица и главный порт страны – Дакар.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта пограничники в Тисе обнаружили утопленника во время мониторинга границы с Румынией. Тело погибшего мужчины было найдено в воде в 30 метрах от берега, его личность устанавливают правоохранители.

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