Было девять выстрелов: в Испании назвали две главные версии убийства Портнова

Полиция Испании рассматривает две главные версии убийства беглого экс-советника президента Виктора Януковича Андрея Портнова, которое произошло 21 мая в Мадриде. Первая версия – политическая деятельность, вторая – финансовые долги.

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Об этом сообщило издание El Pais. Известно, что следователи разыскивают нескольких человек, которые могли быть причастны к ликвидации Портнова.

На данный момент официально подтверждено, что нападавший действовал сам и "он не убегал ни на мотоцикле, ни в метро". Правоохранители подозревают, что стрелок, который произвел девять выстрелов, ведь на месте инцидента обнаружено девять гильз, устроил побег на автомобиле, вероятно, при участии по крайней мере одного сообщника.

Как отмечает издание, участие Портнова в пророссийском правительстве Януковича, его тесные контакты с российскими политическими деятелями и бизнес-активность открывают целый ряд возможных причин для его устранения. Поэтому следователи не исключают ни одной гипотезы.

Отмечается, что для прочесывания территории и окрестностей Американской школы, где, по данным очевидцев, застрелили Портнова, испанские полицейские привлекали вертолеты, беспилотники и около сотни правоохранителей.

Напомним, Портнов был убит утром 21 мая, в пригороде Мадрида, недалеко от элитной Американской школы. У школьных ворот, мужчина на мотоцикле ждал 52-летнего гражданина Украины, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, тело Андрея Портнова планируют похоронить в Киеве. Вероятно местом его захоронения станет Зверинецкое кладбище.

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