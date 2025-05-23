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Было девять выстрелов: в Испании назвали две главные версии убийства Портнова

Катя Поплюйко
Расследование
1 минута
2,8 т.
Было девять выстрелов: в Испании назвали две главные версии убийства Портнова

Полиция Испании рассматривает две главные версии убийства беглого экс-советника президента Виктора Януковича Андрея Портнова, которое произошло 21 мая в Мадриде. Первая версия – политическая деятельность, вторая – финансовые долги.

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Об этом сообщило издание El Pais. Известно, что следователи разыскивают нескольких человек, которые могли быть причастны к ликвидации Портнова.

На данный момент официально подтверждено, что нападавший действовал сам и "он не убегал ни на мотоцикле, ни в метро". Правоохранители подозревают, что стрелок, который произвел девять выстрелов, ведь на месте инцидента обнаружено девять гильз, устроил побег на автомобиле, вероятно, при участии по крайней мере одного сообщника.

Было девять выстрелов: в Испании назвали две главные версии убийства Портнова

Как отмечает издание, участие Портнова в пророссийском правительстве Януковича, его тесные контакты с российскими политическими деятелями и бизнес-активность открывают целый ряд возможных причин для его устранения. Поэтому следователи не исключают ни одной гипотезы.

Отмечается, что для прочесывания территории и окрестностей Американской школы, где, по данным очевидцев, застрелили Портнова, испанские полицейские привлекали вертолеты, беспилотники и около сотни правоохранителей.

Напомним, Портнов был убит утром 21 мая, в пригороде Мадрида, недалеко от элитной Американской школы. У школьных ворот, мужчина на мотоцикле ждал 52-летнего гражданина Украины, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, тело Андрея Портнова планируют похоронить в Киеве. Вероятно местом его захоронения станет Зверинецкое кладбище.

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