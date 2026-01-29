Были завербованы в колонии: двум боевикам ЧВК 'Вагнер' сообщили о новых подозрениях за наемничество и государственную измену

Двум боевикам ЧВК "Вагнер" сообщили о новых подозрениях за наемничество и государственную измену. Обоих фигурантов, граждан Молдовы, завербовали во время отбывания наказания в колониях РФ и направили на войну против Украины, где они участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Такие решения стали продолжением первого в истории Украины случая привлечения к ответственности за наемничество и фактически начинают серию уголовных производств по этой статье. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным следователей, двух граждан Молдовы завербовали представители ЧВК "Вагнер" в октябре 2022 года.

После краткосрочной подготовки их вооружили и направили на территорию Украины, где они участвовали в боевых действиях в Бахмутском районе.

За участие в боевых действиях на стороне РФ обоих иностранцев наградили медалью ЧВК "Вагнер" "Проект W 42174", а также государственной наградой РФ – медалью "За отвагу".

Один из них в 2023 году добровольно продлил контракт с ЧВК "Вагнер" еще на шесть месяцев. На основании собранных доказательств следователи Национальной полиции сообщили им о подозрении в совершении наемничества (ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) гражданину Украины, который в 2022 году, находясь на временно оккупированной территории Крыма, добровольно заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и в условиях военного положения перешел на сторону врага. Его направили в Бахмутский район Донецкой области, где он участвовал в боевых действиях против ВСУ.

За участие в войне против Украины этого фигуранта наградили ведомственными наградами ЧВК "Вагнер" – "Черный крест (окопный)", "За взятие Бахмута", "Бахмутская мясорубка", а также медалью так называемой "ДНР" "За освобождение Артемовска" и государственной наградой РФ – медалью "За отвагу". За совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Украинские полицейские продолжают системную работу по выявлению, документированию и привлечению к ответственности лиц, которые воевали на стороне РФ, независимо от их гражданства или места пребывания.

