Буряченко заявил о возможном уклонении от мобилизации депутатом Черкасского облсовета Воскобойника

Кандидат политических наук Алексей Буряченко заявил о возможном использовании сомнительных механизмов для избежания мобилизации депутатом Черкасского областного совета Александром Воскобойником.

Об этом он написал в своей заметке, комментируя ситуацию вокруг представителей местной власти в условиях полномасштабной войны.

По словам Буряченка, после увольнения из агрохолдинга МХП, где Воскобойник занимал руководящую должность и, вероятно, имел бронирование, перед ним встал вопрос прохождения военной службы. В то же время, как отмечает эксперт, вместо использования предусмотренных законом механизмов, могли применяться другие подходы, которые имеют признаки коррупционных практик.

Буряченко обращает внимание на контраст между публичным позиционированием депутата и информацией, которая появляется в медиа и из региональных источников. По его мнению, подобные кейсы негативно влияют на общественное восприятие мобилизации и усиливают ощущение несправедливости.

Эксперт отметил, что такие случаи требуют публичной и принципиальной реакции правоохранительных органов.

Ранее в медиа появлялись материалы о потере Воскобойником влияния в регионе после прекращения сотрудничества с МХП, что, в частности, связывали с его политическими амбициями на уровне областного совета.