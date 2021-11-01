В 'Киевгорстрое' рассказали о работе в условиях 'красной' зоны карантина

Отделы продаж "Киевгорстроя" и работы на строительных площадках компании ведутся в штатном режиме. Об этом сказал Глава правления — президент Холдинговой компании Игорь Кушнир, комментируя переход столицы в "красную" зону эпидемиологической опасности.

"Локдауны так прочно вошли в нашу жизнь, что с каждым очередным крупный бизнес ощущает их влияние все меньше. С сегодняшнего дня в Киеве ввели дополнительные ограничительные меры. Сразу подчеркну, что на работу "Киевгорстроя" они не повлияют.

Мы были одним из первых предприятий, которое воспользовалось возможностью вызвать мобильную бригаду МОЗ и вакцинировать сотрудников от "короны". На сегодняшний день все отделы продаж работают в штатном режиме, маски-антисептики-дистанция соблюдаются в обязательном порядке.

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Работы на стройплощадках так же ведутся, без изменений. Есть вопросы по поводу проезда некоторых рабочих в транспорте. Но, во-первых, у подрядчиков есть спецтранспорт, которым они и так перевозят строителей. А во-вторых, мы активно работаем над вакцинацией как можно большего количества работников. Так что, думаю, этот вопрос тоже будет решен.

В общем, все в рабочем режиме! Мы справились уже c не одним локдауном, надеюсь, этот не станет исключением! Всем здоровья!" — написал Игорь Кушнир на своей странице в Facebook.