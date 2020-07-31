Украинцам в Крыму дали полгода, чтобы избавиться от земли и недвижимости

Российские власти дали украинцам полгода, чтобы избавиться от земли и недвижимости в оккупированном Крыму. vseon.com

Владельцам земельных участков, расположенных в так называемой приграничной зоне Крыма, не имеющим российского гражданства, нужно избавиться от них до марта.

Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил российский адвокат Николай Полозов. Таких участков, по его словам, около 11 тысяч.

Правозащитник предположил, что число людей, потерявших дома и землю в оккупированном Крыму, может в ближайшее время увеличиться.

“В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин издал указ о признании части районов Крыма, включая всю прибрежную полосу и северные районы полуострова, приграничными территориями. В соответствии с законодательством РФ, там земельными участками не могут владеть иностранные граждане", – пояснил Полозов.

Он сообщил, что такое имущество украинцев будет продаваться с аукционов.

"В течение года, до следующего марта, владельцы участков должны каким-то образом от них избавиться – подарить или продать. В ином случае имущество будут выкупать якобы по рыночной цене, а потом продавать с аукциона. Но, скорее всего, это будет некая форма экспроприации", – предположил адвокат.

Также он уточнил, что даже если международный суд признает жертвами оккупации людей, потерявших дома и землю в Крыму, это не обяжет Россию компенсировать потери.

"Международный уголовный суд – это не Европейский суд по правам человека. Какой-то прямой компенсации, даже в случае признания жертвами, люди не получат. На данный момент каких-либо эффективных средств защиты практически нет. Можно обратиться в ЕСПЧ, через какое-то количество лет получить от российских властей компенсацию, в случае если суд установит нарушение конвенции и укажет российским властям на необходимость выплаты. Но опять же таки: сопоставимо ли это с ценностью потерянного имущества?" – отметил правозащитник.

Кроме того, он заметил, что имущество потеряют не только физические лица.

"Многие компании потеряли значительные активы на территории Крыма, которая временно оккупирована. На быстрое решение этой проблемы я бы не рассчитывал. Это вопрос не только правовой. Он в некотором смысле политический. Пока существует кремлевская власть в нынешнем виде, в текущей конфигурации, я думаю, рассчитывать на скорое возмещение причиненных убытков вряд ли приходится", – резюмировал Полозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.