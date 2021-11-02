Точка притяжения и разноплановое общественное пространство: почему городу нужна набережная

Опыт прогрессивных городов показывает: при правильном обустройстве прибрежная зона быстро превращается в популярное место среди жителей, а также становится локомотивом экономического развития. Вместе с проектом "Новый Подол" рассказываем, зачем городу нужна набережная и как Киеву будут возвращать Днепр.

Новая жизнь территории

Около сотни лет Подол был отрезан от Днепра. Десятилетиями здесь стоят промышленные здания и цеха, которые не используют по назначению. Успешные примеры трансформации таких территорий показывают, что набережная может стать важной частью города. Она создает новые сценарии для его жителей, а также дружелюбную среду для встреч, прогулок и экономической деятельности.

Например, в начале 2000-х годов в Гамбурге на месте старого порта построили прибрежный район Хафенсити. Всего за несколько лет облагороженное пространство стало главной туристической достопримечательностью города.

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В Барселоне набережная Фуста появилась в преддверии Олимпиады — и заменила бесконечные ряды складов и заброшенных предприятий. За почти 30 лет она стала одним из главных символов города: сегодня здесь располагаются современные отели, деловые центры, рестораны, растут деревья и цветущие кустарники, работают городские пляжи.

Киев также постепенно идет этим путем. Вскоре на Подоле появится набережная, доступная всем желающим, в рамках нового района Новый Подол. Проект станет ревитализацией бывшей промзоны: здесь создадут новое пространство для жизни, работы, отдыха и развлечений, в том числе — на набережной. При его проектировании учитывали передовой опыт Амстердама, Стокгольма, Копенгагена и других европейских городов.

Протяженность береговой линии составит один километр. Пространство будет выполнять рекреационную функцию, а для сохранения индустриальной идентичности на набережной оставят портовые краны, которые уже стали символом территории, — их превратят в новые лендмарки Киева.

Место для отдыха, встреч и развлечений

Общественное пространство, расположенное у водоема, — это огромный плюс для эмоциональной стабильности горожан. Согласно исследованиям ученых из Университета Кентербери в Новой Зеландии и Мичиганского государственного университета в Соединенных Штатах, прогулки вдоль набережной нормализуют кровяное давление и частоту пульса. Это помогает жителям города лучше справляться со стрессами и психическими расстройствами.

Общие территории помогают формировать дружеские комьюнити и создают условия для новых знакомств. Такая социализация, по мнению психологов, помогает избежать чувства одиночества, улучшает память и даже когнитивные способности человека.

Набережная — также важный драйвер экономического развития. Ее появление помогает привлекать новые инвестиции и увеличивает стоимость недвижимости в округе и локальную экономику в целом. Например, новая набережная в Детройте, по оценкам, принесла району $1 млрд инвестиций, а реконструкция прибрежной территории в Луисвилле сгенерировала району около $20 млн добавленной стоимости — этого хватит, чтобы открыть почти 650 новых рабочих мест.

На набережной Нового Подола будут работать кафе, бары и рестораны, амфитеатр, лодочная станция и пункт проката каяков. Рядом с водой расположат террасы, на которых можно будет позагорать или просто отдохнуть у реки, а еще обустроят городской пляж – единственный в центре Киева. Прибрежную территорию озеленят десятками луговых трав, кустов и деревьев, что сделает ее привлекательной для прогулок и занятий спортом.

Часть района и города

Авторы Нового Подола отдельное внимание уделяют интеграции проекта в контекст района. Чтобы новые здания и набережная органично вписались в существующую городскую среду, их проектируют по принципу квартальной застройки, присущей старому Подолу.

Средняя этажность, человеческий масштаб и открытость помогут Новому Подолу стать важной частью района и новой точкой притяжения. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено гармоничное развитие транспортных систем и создание достаточного количества рамп, пандусов, велодорожек и пешеходных тротуаров вдоль набережной — это сделает пространство безбарьерным и максимально открытым.