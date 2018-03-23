"Ситуація класна": українцям розповіли, що буде з цінами на квартири

У найближчі кілька років ціни на квартири в Україні будуть залишатися стабільними. Пропозиція перевищує попит, що стримує зростання цін. Для покупців це найкращий період для того, щоб придбати житло.

Про це "Обозревателю" розповів експерт в сфері нерухомості Артур Пилипчук. "Зараз, на мій погляд, ціна відповідає купівельній спроможності. Багато хто називає цю ситуацію дном, але я вважаю, що зараз абсолютно адекватна ціна на нерухомість. Не бачу підстав, щоб піднімати ціни зараз. І пропозиція в рази перевищує попит. Ситуація класна, ринок стабільний", - розповідає Пилипчук.

Ввартість "бюджетної" однокімнатної квартири в Києві стартує в середньому від $25-30 тис. При цьому середня ціна "одинички", з урахуванням різних сегментів ринку, становить близько $40 тис.

Падіння ринку нерухомості в Україні сталося кілька років тому. Після початку військових дій і різкого падіння гривні, впав попит на покупку житла. У гривневому еквіваленті ціни значно зросли, продавці були змушені знижувати ціни в доларах. Як кажуть в Асоціації експертів нерухомості, на даний момент ціни на житло в Україні стабілізувалися. Падіння вже в минулому, однак і зростання найближчим часом не передбачається.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що для 3/4 молоді найактуальнішою проблемою залишається придбання власного житла, йдеться у даних ЮНІСЕФ.