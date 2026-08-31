"Республика СТЕМ": компания KAN Development инвестировала более 2 миллиардов гривен в новую школу к своему 25-летию

KAN Development инвестировала более 2 миллиардов гривен в строительство нового образовательного учреждения – частного лицея "Республика СТЕМ" на территории одноименного жилого квартала в Киеве. Открытие школы компания приурочила к своему 25-летию работы на рынке.

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По словам основателя KAN Development Игоря Никонова, столь масштабная инвестиция – это не просто здание как таковое.

"Мы долго шли к этому проекту. Материально-техническая база, которую мы создали в этой школе, – это инвестиция не в здание, а в то, кем станут дети, которые здесь будут учиться", – резюмирует Игорь Никонов.

Основная часть бюджета направлена на техническое оснащение учреждения – именно оно, по словам представителей холдинга, и определило стоимость проекта. В школе оборудовали 16 лабораторий, среди которых Maker Space площадью 300 квадратных метров – первое пространство такого формата в украинских школах.

Для обучения детей генетике, пищевой химии и основам космостроения – предметам, которых ранее в программе украинских школ не было, – учреждение получило CO2-инкубаторы, боксы биологической безопасности, термостаты, стерилизаторы, гидропонные установки, микроскопы и центрифуги.

"Это оборудование соответствует уровню оснащения медицинских лабораторий и европейских университетов. Благодаря профильной специализации учащиеся уже сегодня формируют прикладные навыки, необходимые для будущей профессиональной самореализации. По сути, это университетский уровень подготовки по направлению биотехнологий, адаптированный для учащихся", – рассказывает директор Киевского частного лицея "Республика СТЕМ" Екатерина Сизоненко.

В холдинге объясняют: без такого уровня оснащения практические занятия по профильным предметам были бы невозможны в принципе – так же, как и углубленное изучение IT и робототехники, которые давно вышли за рамки обычного школьного кабинета.

Больше всего ресурсов ушло именно на профиль биотехнологий – главное отличие новой школы от других учебных заведений сети А+. Его преподают отдельным модулем вне основной программы уже с 5 класса, и именно под него создали большинство специализированных лабораторий.

Благодаря этой базе школьники будут культивировать бактерии, исследовать вирусы и изучать процессы ферментации – по программе, приближенной к университетским курсам. К преподаванию, помимо педагогов холдинга, привлекли специалистов из сферы высшего образования, среди которых есть кандидаты биологических и технических наук.

Помимо биотехнологий, в стоимость обучения включены ещё три направления – физико-математический профиль, IT-направление и сертифицированная программа Cambridge Education, в рамках которой английский язык преподаётся не как отдельный предмет, а инструментом для изучения других дисциплин.

Отдельно холдинг инвестировал и в аккредитацию по международной программе герцога Эдинбургского (The Duke of Edinburgh's Award) – образовательный холдинг А+ единственный в Украине, кто её получил. Учащимся "Республики СТЕМ" она станет доступна с 9 класса без дополнительной платы.

"Мы развиваем в наших школах направление STEAM, ведь только так мы можем помочь детям сформировать системное мышление, которое чрезвычайно необходимо в мире цифр и ИИ", – говорит генеральный директор Образовательного холдинга А+ Татьяна Шаповалова.

Часть большого квартала

Лицей расположен в квартале "Республика", где компания KAN Development ранее уже обустроила велодорожки, открытые бассейны, биопруд, систему дождевых садов и корты для паддл-тенниса. Теперь эта инфраструктура пополнилась и полноценным образовательным учреждением.