Победители EE Real Estate Awards автоматически станут номинантами европейских премий

"Победители международной премии в сфере недвижимости автоматически станут номинантами европейских премий - CRE Awards, которая состоится в Будапеште (Венгрия) 30 января 2020 года, а победители в номинациях "Brokerage Company of The Year" и "Retail of The Year" - CEE Retail Awards, состоится 6 февраля 2020 в Варшаве (Польша), - сообщил глава EuropaProperty Крэйг Смит.

"Мы хотели бы признать достижения коллег и важность привлечения к участию в европейских премиях компаний из Восточной Европы", — отметил он.

Основатель Украинского клуба недвижимости (UREClub) Ольга Соловей обратила внимание, что такое решение принято оргкомитетом впервые. Еще никогда, ни одна премия в сфере недвижимости в Украине не предоставляла таких возможностей.

По ее словам, в этом году на Премию подали рекордное количество заявок – более 300. Собрались сильные номинанты, и конкуренция, как никогда, очень высока.

"Радует, что у нас собрались такие интересные участники, что оргкомитет решил детализировать некоторые номинации и ввести специальные. Так что, в этом году будут признаны лучшими более 30 компаний и проектов", - сообщила CEO UREClub.

"Мы держим руку на пульсе и стараемся постоянно улучшать процесс, систему оценивания, привлекаем в наше жюри все больше международных экспертов. В этом году жюри состоит из 20 профессионалов, чья деятельность непосредственно связана с недвижимостью и чьи компетенции позволяют оценивать номинантов. В основном, мы стремились привлечь иностранных членов жюри, которые будут непредвзято оценивать номинантов. По некоторым номинациям, интрига сохранится до момента награждения", - подытожила Ольга Соловей.

V Eastern Europe Real Estate Forum and Awards – это международный форум и премия в сфере недвижимости, которые каждый год принимают более 300 участников из разных стран.

В этом году форум и премия состоятся 26 ноября в InterContinental Kyiv по адресу улица Большая Житомирская, 2А. Организаторы события - UREClub и EuropaProperty.com. Партнеры – CUSHMAN & WAKEFIELD, FIABCI-Ukraine, CBRE Ukraine, DLA PIPER, NEW WORK, PRAGMATIKA, Архітектурна практика, PropertyGeorgia, ІНТЕРГАЛБУД, LAMINAM, ARCHITECTURE OF THE FUTURE, PRAGMATIKA, ЛУН, Бізнес WOMEN, Nedvizhka.ua, SanBenedetto.

