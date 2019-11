Переможці EE Real Estate Awards автоматично стануть номінантами європейських премій

"Переможці міжнародної премії в сфері нерухомості автоматично стануть номінантами європейських премій - CRE Awards, яка відбудеться в Будапешті (Угорщина) 30 січня 2020 року, а переможці в номінаціях Brokerage Company of The Year і Retail of The Year - CEE Retail Awards, відбудеться 6 лютого 2020 у Варшаві (Польща), - повідомив глава EuropaProperty Крейг Сміт.

"Ми хотіли б визнати досягнення колег і важливість залучення до участі в європейських преміях компаній зі Східної Європи", - зазначив він.

Засновник Українського клубу нерухомості (UREClub) Ольга Соловей звернула увагу, що таке рішення прийнято оргкомітетом вперше. Ще ніколи, ні одна премія в сфері нерухомості в Україні не надавала таких можливостей.

За її словами, цього року на Премію подали рекордну кількість заявок - понад 300. Зібралися сильні номінанти, і конкуренція, як ніколи, дуже висока.

"Радує, що у нас зібралися такі цікаві учасники, що оргкомітет вирішив деталізувати деякі номінації і ввести спеціальні. Так що, в цьому році будуть визнані кращими більше 30 компаній і проектів", - повідомила CEO UREClub.

"Ми тримаємо руку на пульсі і намагаємося постійно покращувати процес, систему оцінювання, залучаємо в наше журі все більше міжнародних експертів. Цього року журі складається з 20 професіоналів, чия діяльність безпосередньо пов'язана з нерухомістю і чиї компетенції дозволяють оцінювати номінантів. В основному, ми прагнули залучити іноземних членів журі, які будуть неупереджено оцінювати номінантів. За деякими номінаціями, інтрига збережеться до моменту нагородження", - підсумувала Ольга Соловей.

V Eastern Europe Real Estate Forum and Awards - це міжнародний форум і премія в сфері нерухомості, які щороку приймають понад 300 учасників з різних країн.

Цього року форум і премія відбудуться 26 листопада в InterContinental Kyiv за адресою вулиця Велика Житомирська, 2А. Організатори події - UREClub і EuropaProperty.com. Партнери - CUSHMAN & WAKEFIELD, FIABCI-Ukraine, CBRE Ukraine, DLA PIPER, NEW WORK, PRAGMATIKA, Архітектурна практика, PropertyGeorgia, ІНТЕРГАЛБУД, LAMINAM, ARCHITECTURE OF THE FUTURE, PRAGMATIKA, ЛУН, Бізнес WOMEN, Nedvizhka.ua, SanBenedetto.

