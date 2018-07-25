Человек Грановского и топ ГУД прихватили землю под застройку на Подоле

Заместителю главы Государственного управления делами (ГУД) Евгению Сарнацкому и Виталию Вайнштейну, являющемуся экс-помощником народного депутата (БПП) Александра Грановского, разрешили строить высотку с нарушением норм в историческом центре Киева на Подоле.

Так, строительство согласовал департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации. Новый дом будет сооружен на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска, его условная высота составит от 26,5 до 73,5 м при максимально разрешенных 27 м в указанном районе, сообщают "Наші гроші".

Отмечается, что градостроительные условия и ограничения (ГУО) по указанному объекту были выданы КГГА в январе 2018 года. Они регламентируют проектирование строительства офисных зданий и бизнес-центра с подземным паркингом. Заказчиком ГУО является ПАО "Финансово-промышленная группа "Атика" и ООО "Феликсия".

Строительство запланировано на трех участках общей площадью 0,52 га. Функциональное назначение этой земли — территория общественных зданий и сооружений. Соответственно, жилищное строительство здесь запрещено. Однако "Атика" и "Феликсия" все же пытались получить согласие Киевского городского совета на разработку проектов землеустройства по отводу указанных 0,52 га под строительство жилищно-офисного комплекса.

Из указанного участка "Атика" 0,26 га получила в аренду на 10 лет в 2007 году — раньше там должна была строиться школа, пока землю не отдали под строительство бизнес-центра. 26 декабря 2017 договор аренды был обновлен. Еще один участок площадью 0,19 га "Атика" получила в аренду в 2003 году на 25 лет.

Кроме того, Киевсовет в 2005 году решил передать в аренду 0,07 га фирме "Феликсия". Затем это решение возобновлялось с 2010 года, а также с 9 ноября 2015 года.

Владельцем 76% акций ПАО "ФПГ "Атика" является ЧП "Украинское научно-производственное коммерческое предприятие "Атика", принадлежащее замглавы ГУД Евгению Сарнацкому.

Он получил эту должность в 2014 году, когда ведомство возглавил Сергей Березенко, нынешний заместитель председателя фракции БПП. Ранее Сарнацкий заявлял журналистам, что после назначения на госслужбу передал свою фирму в управление распорядительницы.

Учредителем ООО "Феликсия" является кипрская фирма "Сантарио Холдингз Лимитед". Согласно государственному реестру юридических лиц, ее бенефициарным владельцем является Виталий Вайнштейн — бывший помощник нардепа Грановского.

Разрешение на строительство "Наші гроші"

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