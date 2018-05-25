Снос "хрущевок" в Украине: эксперт раскрыл подводные камни

Для того, чтобы действительно на месте "хрущевок" появилось комфортное жилье, недостаточно просто снести старый дом. Менять нужно транспортную и инженерную инфраструктуру такого района.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

По словам эксперта, снести "хрущевку" можно за 1,5-2 месяца, а построить на ее месте новый дом - примерно за 2-3 года. Но проблема заключается в том ,что вместе с этим нужно обновлять всю инженерную инфраструктуру района.

"Здесь есть один очень серьезный вопрос. "Хрущевки" ставились на тех территориях, где абсолютно отсутствуют коммуникации. То есть воду можно подвести теоретически, электричество где-то можно найти, но тот же слив сточных вод - это огромная проблема, с которой сейчас столкнулись пригороды. То есть там все хорошо с коммуникациями, но куда сливать стоки - это проблема. Та же ситуация с "хрущевками", - сказал он.

Вторая проблема в том, что транспортные артерии подобных районов рассчитаны на плотность населения исходя из количества жителей "хрущевок", а она невысокая. Поэтому нужно будет строить и новые дороги.

"То есть нужно построить новые дороги, нужно полностью подвести новые коммуникации - электричество, газ, если необходимо. И полностью построить коммуникации по утилизации сточных вод. Это дорого и, на мой взгляд, это должна быть инициатива государства"

Развитая транспортная инфраструктура необходима и если на этой территории строить коммерческую недвижимость. Более того, если застройщики будут сносить "хрущевки" за свой счет, это будет окупаться десятилетиями, считает Костецкий.

"Коммерческая недвижимость - это абсолютно отдельный сегмент. Здесь срок окупаемости высокий. А если они еще начнут за свои деньги сносить "хрущевки", вместо них ставить коммерческие объекты, то у них могут возникнуть проблемы, а срок окупаемости может быть лет 30", - говорит он.

Только в одном Киеве есть порядка 3 тыс. "хрущевок", в которых проживает более 200 тыс. семей. По словам депутата КГГА Владислава Михайленко, сейчас есть два способа обновить устаревший жилищный фонд - реновация и ревитализация.

При реновации коробка дома остается, а меняются инженерные сети, фасады, проводится термосанация, зонируется территория, проводится благоустройство и т.д. Ревитализация предусматривает полный снос дома и строительство на его месте нового.

В Киеве практика ревитализации уже началась - первым должны снести известный "дом-убийцу" по ул. Милютенко, а людей переселить в новое жилье. Программа реновации началась 3-4 года назад - в домах меняют инженерные сети, проводится термосанация, говорит Михайленко.

При этом, процесс идет медленно и не в желаемых масштабах. Более того, по словам депутата, есть два варианта.В одном случае, если дом в коммунальной собственности, нужно ждать когда на него хватит бюджетных денег. Если в доме создано ОСМД или дом кооперативный, жильцы сами могут подключать подрядчиков и самостоятельно это делать.

Однако в "хрущевках" создать ОСМД практически нереально, считает Костецкий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине будут сносить "хрущевки" целыми кварталами.