Знесення "хрущовок" в Україні: експерт розкрив підводні камені

Для того, щоб дійсно на місці "хрущовок" з'явилося комфортне житло, недостатньо просто знести старий будинок. Міняти потрібно транспортну і інженерну інфраструктуру такого району.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з нерухомості Сергій Костецький.

За словами експерта, знести "хрущовку" можна за 1,5-2 місяці, а побудувати на її місці новий будинок - приблизно за 2-3 роки. Але проблема полягає в тому, що разом з цим потрібно оновлювати всю інженерну інфраструктуру району.

"Тут є один дуже серйозне питання. "Хрущовки" ставилися на тих територіях, де абсолютно відсутні комунікації. Тобто воду можна підвести теоретично, електрику десь можна знайти, але той же злив стічних вод - це величезна проблема, з якою зараз зіткнулися передмістя. Тобто там все добре з комунікаціями, але куди зливати стоки - це проблема. Та ж ситуація з "хрущовками", - сказав він.

Друга проблема в тому, що транспортні артерії подібних районів розраховані на щільність населення виходячи з кількості жителів "хрущовок", а вона невисока. Тому потрібно буде будувати і нові дороги.

"Тобто потрібно побудувати нові дороги, потрібно повністю підвести нові комунікації - електрика, газ, якщо необхідно. І повністю побудувати комунікації по утилізації стічних вод. Це дорого і, на мій погляд, це повинна бути ініціатива держави"

Розвинена транспортна інфраструктура необхідна і якщо на цій території будувати комерційну нерухомість. Більш того, якщо забудовники будуть зносити "хрущовки" за свій рахунок, це буде окупатися десятиліттями, вважає Костецький.

"Комерційна нерухомість - це абсолютно окремий сегмент. Тут період окупності високий. А якщо вони ще почнуть за свої гроші зносити "хрущовки", замість них ставити комерційні об'єкти, то у них можуть виникнути проблеми, а період окупності може бути років 30", - каже він.

Тільки в одному Києві є близько 3 тис. "хрущовок", в яких проживає понад 200 тис. сімей. За словами депутата КМДА Владислава Михайленка, зараз є два способи оновити застарілий житловий фонд - реновація та ревіталізація.

При реновації коробка будинку залишається, а змінюються інженерні мережі, фасади, проводиться термосанація, зонується територія, проводиться благоустрій і т.д. Ревіталізація передбачає повне знесення будинку і будівництво на його місці нового.

У Києві практика ревіталізації вже почалася - першим повинні знести відомий "будинок-вбивцю" по вул. Мілютенка, а людей переселити в нове житло. Програма реновації почалася 3-4 роки тому - в будинках змінюють інженерні мережі, проводиться термосанація, говорить Михайленко.

При цьому, процес йде повільно і не в бажаних масштабах. Більш того, за словами депутата, є два варіанти. В одному випадку, якщо будинок в комунальній власності, потрібно чекати коли на нього вистачить бюджетних грошей. Якщо в будинку створено ОСББ або будинок кооперативний, мешканці самі можуть підключати підрядників і самостійно це робити.

Однак в "хрущовках" створити ОСББ практично нереально, вважає Костецький.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні будуть зносити "хрущовки" цілими кварталами.