Более 130 000 000 долларов инвестировано в сферу недвижимости в 2019 году

"Более 130 000 000 долларов вложено инвесторами в сферу недвижимости в этом году", - сообщила основательница Украинского клуба недвижимости (URE Club) Ольга Соловей в ходе пятого международного инвестиционного форума в сфере недвижимости V Eastern Europe Real Estate Forum, который состоялся 26 ноября в Киеве в InterContinental.

В форуме приняли участие более 200 представителей из 8 стран. Главная тема - инвестиционный потенциал Украины.

"Мы хотим преодолеть барьер – миллиард инвестиций в год в сферу недвижимости. Именно проведение таких мероприятий – хорошая возможность донести иностранным инвесторам, что время инвестировать в Украину", - отметила Ольга Соловей.

На форуме представили успешные кейсы в реализации проектов недвижимости украинские и иностранные эксперты. В частности, успех Грузии утверждает, что при наличии кредитования и улучшение инвестиционного климата в стране можно достичь миллиардных инвестиций.

По словам Ольги Соловей, за этот год состоялось закрытие крупных сделок локальными инвесторами и все спикеры подтвердили, что есть большой интерес иностранных инвесторов, но пока они присматриваются.

"Предыдущие годы основным игроком был Dragon Capital. В этом году он не единственный инвестор, активизировалась группа Сергея Тигипко и еще несколько больших групп, которые продают-покупают активы, земельные участки", - сообщила основательница URE Club, добавив, что это преимущественно локальные инвесторы.

"Мы ожидаем мероприятия на рынок крупных международных групп, которые качественно его изменят. Иностранные инвесторы, которые интересуются нашим рынком – это Турция, Израиль, и прогнозируем, что в следующем году к ним присоединятся еще и европейские страны", - убеждена CEO URE Club.

Eastern Europe Real Estate Forum – это международный форум в сфере недвижимости, который в этом году состоялся пятый раз.

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