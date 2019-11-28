Є плюси і мінуси: киянка розповіла, як з чоловіком живе в смарт-квартирі на 23 кв. м

Перебравшись 4 роки тому в смарт-квартиру в центрі Києва, сім'я Ірини та Євгена Іванових зіткнулася як з недоліками, так і з перевагами маленької житлоплощі.

Про це Ірина розповіла виданню Хмарочос.

При пошуку житла з доступних варіантів з фінансів і розташуванню, а також за привабливими фото в інтернеті пара знайшла затишну однушку на Печерську. Оглянувши її особисто, спершу здивувалися розмірам житла, але все ж вирішили орендувати.

Серед мінусів Ірина зазначила нестачу місця для розміщення всієї необхідної габаритної техніки і організації робочого простору. Любителям готування такий варіант житла теж не підійде через відсутність поділу між кухнею і місцем для відпочинку. Запросити гостей також можна лише в досить скромній кількості. З особистим простором теж проблематично – усамітнитися вийде тільки у вбиральні.

З плюсів сім'я виділила те, що маленька квартира прищеплює вміння правильно організувати простір і позбавлятися від непотрібного мотлоху. В результаті прибирати стає легше і часу на це витрачається в рази менше. Серед переваг також варто відзначити невелику плату за комуналку. Економити час та гроші виходить і на проїзді – все в пішій доступності від будинку, що сприятливо позначається на моральному комфорті.

Однак купити подібну смарт-квартиру сім'я поки не вирішується. Вважає, що таке житло прийнятне скоріше для тимчасового проживання пари і більше підходить для однієї людини, яка просто приходить додому відпочити після роботи.

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