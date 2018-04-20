Дома Одессы ушли под землю: фото исчезнувших улиц

В курортном городе Черноморск Одесской области из-за оползней дороги раскалываются пополам, а некоторые коттеджи и вовсе уходят под землю.

Такая ситуация наблюдается уже 10 лет. Об этом говорится в сюжете "24 Канала".

В 2016 году на улице Морская, которая находится на первой береговой линии, элитные коттеджи постепенно начали превращаться в руины. Два года спустя этих домов уже нет, они исчезли в пропасти.

Отмечается, что ближайшей к морю стала улица Приморская, до которой добрались теперь оползни. Местные жители ежедневно наблюдают за тем, как постоянно растут обвалы, а по словам властей города, ситуация находится под контрнолем.

Оползни Одессы, 2018 год 24 канал

"На укрепление берега дополнительно выделили 500 тысяч гривен. Сейчас здесь продолжают строить каменную дамбу и устанавливают железные сваи", – написал мэр Черноморска Валерий Хмельнюк в Facebook.

Улица Морская, Одесса, 2016 год 24 канал

Конструкция должна остановить оползни и разрушения домов, хотя на Приморской проблему может решить только правильная установка дренажа, но на это нет денег.

По словам экспертов, оползни находятся на финальной стадии. От работ по устранению проблемы зависит продолжительность заключительного этапа.

"Я могу сказать: то, что делается – крайне безграмотно, неэффективно как с технической, так и с экономической точки зрения. Так никто в мире не делает", – рассказал специалист по берегоукреплению Юрий Верба.

По словам губернатора Одесской области Максима Степанова, утвержден пакет документов для передачи в Кабинет министров и получения денег из резервного фонда Кабмина. На устранение последствий оползня нужно 155 миллионов гривен.

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года огромный участок земли в пригороде Одессы упал в пропасть.