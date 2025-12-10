Доход инвесторов Inzhur превысил 1 миллиард гривен

Инвестиционная REIT-компания Inzhur продолжает эффективно наращивать все ключевые показатели. О превышении отметки в 1 миллиард гривен консолидированного дохода инвесторов Inzhur стало известно в среду, 10 декабря – сразу после выплаты ноябрьских дивидендов инвесторам фонда Inzhur REIT.

Обновленный показатель составил 1,029 млрд грн, из которых 567,7 млн грн – это выплаченные дивиденды, а 462,01 млн грн – капитализация (рост стоимости активов).

Путь к миллиарду консолидированного дохода занял 3 года и 9 месяцев: при этом большую его часть Inzhur преодолел в 2025 году – нарастив сумму на 63,63%. Такой рост стал возможным, в частности, благодаря успешному запуску нового мегафонда Inzhur REIT, который снизил минимальный порог инвестиций в крупную коммерческую недвижимость Украины до рекордных 10 грн.

Ключевые показатели Inzhur по состоянию на 10 декабря 2025 года выглядят так: 46 тысяч – активных счетов; 4,58 млрд грн – активов в управлении; 1,029 млрд грн – доход совладельцев.

Справка

Inzhur – первая украинская RЕИТ-компания (Real Estate Investment Trust), которая позволяет украинцам объединяться для инвестирования в крупную коммерческую недвижимость. Инвесторы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов: в портфеле Inzhur есть объекты для ресторанов McDonald's, супермаркетов "Фора" и Novus, магазинов Comfy и MasterZoo, а также крупный ТРЦ Sky Park в Виннице.