Прекрасный Киев: топ популярных парков столицы

Киев прекрасен в любое время, даже когда все листья опали и выпал первый снег. Так что пора выйти на прогулку! В главном городе страны есть множество природных достопримечательностей, которые находятся совсем близко к центру.

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Пейзажная аллея

Когда-то древний Киев защищали земляные валы и каменные стены. Они четко обозначали границы государства. Сейчас на месте исторических оборонных сооружений обустроили уютный парк. Зону отдыха создали в 1982 году к празднованию 1500-летия столицы.

Ее заложили по проекту архитектора Авраама Моисеевича Милецкого. Сначала аттракция служила смотровой площадкой. Здесь возвели деревянную лестницу, которая соединяла Старокиевскую гору с Подолом. Затем конструкцию демонтировали и построили другую.

Сегодня здесь находятся зоны с Wi-Fi, удобные лавочки, фонтаны, памятник князю Святославу, детские лазалки и около 75 артобъектов.

Кстати, неподалеку можно посетить Национальный музей истории Украины, прокатиться на фуникулере и сходить в Михайловский Златоверхий собор.

Мариинский парк

Находится напротив здания Верховной Рады. Он был основан в 1874 году в пейзажном стиле. Императрица Мария Александровна пожелала обустроить пространство Дворцовой площади. До средины XIX века здесь стояли губернские учреждения.

В 1900-м местность оборудовали большим чугунным фонтаном. А в 1917 году на территории парка разместили несколько захоронений участников революционных событий. Но, к сожалению, большая часть из них не сохранилась.

Здесь есть зоны отдыха и смотровые площадки, с которых открывается вид на Днепр и Левый берег.

Обязательно сходите в Зеленый театр под открытым небом. Его построили в 1949 году. Часть здания состоит из двух казематных стен бывшего военного сооружения Новой Печерской крепости.

Парк "Феофания"

Самый молодой памятник садово-паркового искусства Киева. Он также входит в состав природно-заповедного фонда Украины.

С 2003 года вокруг прудов проводились масштабные работы по реконструкции зоны отдыха. Тогда обустроили новые инженерные сети, в частности канализацию и водоснабжение. А еще заложили беседки, фонтаны и проложили мощеные дорожки. Кроме того, организовали места для общепита и оборудовали автостоянку.

Советуем посетить Пантелеймоновский собор. Его строительство продолжалось с 1905-го по 1914-й. Здесь хранится часть мощей Пантелеймона Целителя.

Наводнический парк

Расположен в Печерском районе города. Его заложили в начале 60-х годов на месте правобережной косы.

В 1982 здесь установили скульптуры в честь летописных основателей Киева — Кия, Щека, Хорива и Лыбеди.

Если ищете место, где можно полюбоваться панорамными видами Днепра, направляйтесь сюда. Кстати, аттракция имеет форму неправильного треугольника, образованного Набережным шоссе, рекой и мостом имени Евгения Патона.

Также прогуляйтесь в Скальном саду. Здесь располагаются декоративные горки и смотровые площадки.

Парк Партизанской славы

Один из самых больших зеленых массивов Киева в Дарницком районе. Его площадь составляет около 112 гектаров. Аттракцию основали в 1970 году на территории соснового леса.

Кстати, местность разделена на несколько функциональных зон: спортивную, детскую, мемориальную и для отдыха. Также здесь обустроили места для пикников, площадки для детей и зооуголок.

Любителям активных развлечений рекомендуем прогуляться по тропинке здоровья. Живописная, естественная трасса простирается более чем на 6 километров. Она идеально подходит для бега, езды на велосипеде и пеших прогулок.

А еще здесь несколько озер: Большое, Голубое и Рыболовное.

Отправляйтесь на выходные в парк!

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