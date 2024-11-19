Природные чудеса Украины, которые хоть раз должен увидеть каждый: собираемся в путешествие

Киево-Печерская Лавра, остров Хортица, заповедник "Каменец" – невероятные чудеса нашей страны. Но не только замками, крепостями может похвастаться Родина. Наша земля скрывает множество тайн. Что же должен увидеть каждый украинец хотя бы раз в жизни – рассказываем ниже.

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Озеро Свитязь

Самое глубокое всего в Украине. Размещается в Волынской области на территории Шацкого национального природного парка. Береговая линия водоема простирается на 30 км.

Вдоль побережья растут сосны, березы и дубы.

Поговаривают, что водоем возник после отступления Днепровского ледника более 10 тысяч лет назад. А еще считают, что у него карстовое происхождение.

Летом сюда приезжает множество туристов. Здесь обустроили пляжи и зоны для купания. Также здесь можно арендовать коттеджи и домики.

Существует легенда, что когда-то здесь стоял город, который затопило вместе с его жителями. Такую просьбу сказала девушка богам, чтобы не попасть в руки врагов. Поговаривают, в ясную погоду можно услышать звоны из подводного мира.

Днестровский каньон

Природоохранная территория в черте Чертковского района Тернопольской области. Парк был создан с целью сохранения историко-культурных комплексов и объектов лесостепной зоны. Его омывает течение Днестра.

Аттракция характеризуется травертиновыми скалами и геологическими образованиями причудливых форм. Здесь размещаются гроты, пещеры и водопады. В подземных лабиринтах туристы смогут увидеть разноцветные кристаллы.

Также здесь произрастают многие реликтовые и эндемичные растения. В частности, лилия лесная, миндаль степной, ясенец белый и лук круглоногий.

А еще здесь обитают зайцы, барсуки, лисы и дикие свиньи.

Гипсовая пещера "Оптимистическая"

Располагается в Тернопольской области юго-западнее Королевки. Из интересного: она вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Длина его ходов простирается более чем на 267 километров.

В исследовании локации участвовали спелеологи из разных стран: Болгарии, Польши и т.д. Здесь было проведено около 260 экспедиций.

Озеро Синевир

Самое большое в Украинских Карпатах. Находится в Хустском районе Закарпатской области на высоте 989 метров над уровнем моря.

Водоем образовался из-за мощного оползня, которые повлек за собой землетрясение ориентировочно 10 тысяч лет назад. На окрестных территориях обитают олень европейский, горная косуля, медведь, волк, лиса и рысь.

Природное чудо славится отвесными склонами, старыми елями и растениями, занесенными в Красную книгу Украины.

Существует легенда, что озеро возникло из-за потока слез графской дочери Синь. Ведь на этом месте убили ее любимого.

Каньоны Бужского Гарда

Размещается в пределах Николаевской области. Геологическая памятка мирового значения представляет собой эрозионную форму рельефа, образованную Южным Бугом.

Возраст горных пород – примерно 60 миллионов лет. Флора и фауна местности очень разнообразна и включает много редких видов, находящихся под угрозой исчезновения. В частности, гвоздика сиренькая, гранитная ковыль, полоз лесной и орел-карлик.

Поговаривают, что аттракция является прототипом мифического города Азгард.

Тоннель Любви

Располагается у села Клевань Ровенской области. Локация долгое время не имела аналогов. Но в 2017 году подобный уголок был открыт в Китае.

Лесной путь возник из-за движения маневровых поездов к деревообрабатывающему заводу.

Здесь часто организуют тематические фотосессии. Местные жители говорят: если поцеловаться в тоннеле и загадать желание, оно непременно сбудется.

Исследуйте по случаю чудеса нашей страны!

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