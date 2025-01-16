Зимние водопады Украины: места, где природа замирает во всей красе

Зима – это не только снег и морозы, но и время удивительных перемен в экосистеме. Сказочный мир оживает, а все вокруг покрывается ледяным хрусталём. Сегодня мы раскроем секреты красоты фонтанов и узнаем, как добраться к этим волшебным аттракциям.

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Шипот

Находится на реке Пилипец в Закарпатской области.

Водопад возник на месте, где геологические слои состоят из твердых песчаников, содержащих тонкие слои сланцевых пород. Благодаря этим геологическим особенностям и образовался такой природный феномен.

По настоящему живописным он становится весной, когда под влиянием тепла начинается активное таяние снегов, покрывающих склоны горы Гемба. А также зимой, когда появляются ледяные каскады.

Недалеко от водопада можно приобрести сувениры, домашнее вино и отведать традиционные блюда региона, в частности, бограч.

Чтобы туристы могли добраться до этого природного чуда, санатории и пансионаты организуют автобусные поездки. Чтобы легче сориентироваться на местности, примерно в 300 метрах от водопада располагается горнолыжный подъемник.

Если путешествуете на собственном авто, выбирайте путь Т0718. Также в 10 километрах от села располагается железнодорожная станция "Воловец".

Гук Женецкий

Располагается возле сел Микуличин и Татаров Ивано-Франковской области на высоте более 900 метров над уровнем моря.

Украинское слово "гук" означает просто "громкий звук" или "шум". Поговаривают, что именно гул привлекает многочисленных туристов.

Здесь функционирует рынок, где можно приобрести сувениры, попробовать горячие напитки, в частности, глинтвейн, ароматный карпатский чай с медом или кофе с добавлением перца.

Маршрут обустроен асфальтированной дорогой, которая простирается более чем на 3 километра. Дальше путешественникам придется идти по грунтовым тропам вдоль реки Жанец.

А еще советуем сходить к Наринецкому водопаду, который находится неподалеку.

Манявский

Находится на юго-западе села Манява Ивано-Франковской области.

У подножия водопада образовалось небольшое озерко, которое в теплое время года привлекает туристов освежиться.

Согласно преданию, это место когда-то служило языческим святилищем, где древние жители совершали жертвоприношение своим богам, с просьбами о сохранении молодости.

Добраться до фонтана из села можно двумя способами: совершить пешую прогулку, расстояние которой составляет примерно от 5 до 7 километров, или же воспользоваться специализированным транспортом.

При этом позаботьтесь о водонепроницаемой обуви, поскольку на пути несколько раз придется пересекать реку.

Бухтивецкий

Располагается на реке Бухтовец возле села Буково Ивано-Франковской области.

Хотя водопад и не большого размера, он все же является настоящим украшением местного ландшафта. Его высота достигает примерно 8 метров. Это не многоуровневый каскад, а один мощный срывающийся вниз поток.

Водопад возник на месте, где небольшой ручей прорезал путь сквозь скальный массив, так называемый "флиш". Это особый тип горной породы, состоящий из слоев песчаников, глинистых сланцев и т.д.

Расстояние от трассы составляет примерно 6 км. Если путешествуете на автомобиле, ищите шлагбаум – именно здесь начинается пешеходная часть маршрута. Далее нужно пройти всего 50 метров до тропы, которая ведет к деревянной лестнице. Спускайтесь по лестнице вниз и переходите через водоем по каменному мостику.

Каменецкий

Расположен в пределах массива Сколевские Бескиды в Стрыйском районе Львовской области.

Водопад образовался в результате геологического разлома горного хребта. Он стал причиной того, что поток разделен массивной каменной глыбой на две отдельные части.

Вода падает с высоты около 7 метров. Здесь находится множество обломков пород, позволяющие совершить переход через стремительное течение.

Если путешествуете на автомобиле, двигайтесь в направлении Верхнего Синевидного до села Каменка. От железнодорожной станции Сколе расстояние составляет около 10 километров, поэтому советуем воспользоваться местным транспортом или прогуляться пешком.

Путешествуйте к природным уголкам Украины! Отправляйтесь навстречу зимним водным каскадам!

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