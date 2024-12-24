Вечера на хуторе близ Диканьки: какие атмосферные места Полтавщины следует посетить зимой

Рождественская ярмарка во Львове, горнолыжный курорт в Буковеле, "Зимняя страна" на ВДНХ в Киеве – одни из самых популярных достопримечательностей, которые посещают украинцы в белоснежный сезон. И это понятно! Однако сегодня рассказываем о локациях, которые не менее уникальны и интересны. Так куда же отправиться на ближайшие выходные – читайте ниже.

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Миргород

Город находится на берегах реки Хорол в Полтавской области. Здесь базируется известный санаторно-курортный комплекс "Миргород", где туристы могут оздоровиться и позаботиться о своем организме, особенно в холодное время.

В его состав входят еще 3 заведения: "Хорол", "Полтава" и "Березовая роща". Каждый из них имеет свою специализацию. Место славится целебной минеральной водой и лечебными грязями. Чаще сюда приезжают люди, имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта, бронхо-легочной, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, а также органов опоры и движения. Также в санатории работают диетические столовые. Советуем посетить местный краеведческий музей – один из старейших на Полтавщине. Здесь хранится более 15 000 экспонатов: коллекции живописи, графики, вышивки, керамики, писанок и т.д.

Диканька

Поселок находится в 29 километрах от Полтавы, у реки Ворскла. Он стал известным благодаря фильму "Вечера на хуторе близ Диканьки", по мотивам рассказа Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Впервые о локации упоминают в 1658 году. Тогда здесь правил украинский политический деятель Василий Кочубей и проживал казацкий летописец Самойло Величко.

Советуем посетить место, где когда-то стоял дворец конца XVIII века. В 1810-м имение перестроили: построили часовню, конный двор, зоопарк и оранжерею. В 1919 году он сгорел, но сохранился парк.

Далее сходите в Свято-Николаевскую церковь. Ее построили в 1794-1797 годах в виде ротонды. Святыню украсили колоннами и портиком дорического ордера. Также здесь находится усыпальница семьи Кочубеев.

Сорочин Яр

Лыжный курорт в селе Каменка Диканской поселковой общины Полтавской области.

Здесь располагаются 3 трассы протяженностью 350-400 метров, 4 больших подъемника и 1 учебный. Маршруты делятся на 3 уровня сложности: зеленый, синий и красный.

Работают инструкторы, которые помогают научится лыжному мастерству. Если у вас нет собственного снаряжения, его можно взять на прокат.

А еще есть снежные пушки, которые обеспечивают постоянный "белый" покров.

Также советуем прокатиться на тюбинг-санках. Это развлечение подходит как для детей, так и для взрослых. Подняться на склон можно с помощью эскалаторного подъемника. До исходной позиции он доставляет туристов всего за 1 минуту. Цены за ski-pass варьируются от ₴1800 до ₴3500.

Опошня

Поселок находится на холмах у реки Ворскла. Его считают старинным казацким городком, а также известнейшим гончарским поселением Украины.

Интересный факт: название локации происходит от слова "опока" – разновидности осадочной микропористой породы.

В конце XIX века всю посуду в регионе изготавливали из глины: кувшины, горшки, миски и т.д. Здесь работали плотники, бондари, кузнецы, портные, сапожники и даже извозчики, которые доставляли товар.

Рекомендуем сходить в местный Национальный музей-заповедник. Его деятельность заключается в сборе полевых материалов и формировании коллекций. Путешественники могут осмотреть разные скульптуры и изделия здешних мастеров.

Кстати, в 2010 году заработал туристический комплекс "Старый хутор". В его состав входят 3 усадьбы в стиле украинских традиций, где можно остаться на несколько дней.

А в "Лялиной Светлице" посетители могут сходить на мастер-класс по кулинарии и изготовлению кукол.

Отправляйтесь в путешествие по зимней Полтавщине!

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