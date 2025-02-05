Зимние маршруты для автопутешествий по Украине: где самые красивые

В снежное время года дороги так и зовут к приключениям. Путешествие на своем авто дает возможность остановиться у заснеженного озера посреди леса, свернуть с главной дороги в старинную деревню или задержаться на смотровой площадке, чтобы полюбоваться закатом солнца над вершинами.

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Сегодня рассказываем о направлениях, которые объединяют драйв горных серпантинов и уют старинных аттракций.

Ивано-Франковск – Яремче – Буковель – Верховина

Общая протяженность маршрута достигает около 150 км.

Начните путешествие со Станиславского пруда в Ивано-Франковске. Он располагается в юго-западной части города, недалеко от Парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченка. Искусственное озеро было создано в 1955 году.

Посетите небольшой Остров любви, имеющий форму вытянутого сердца. Существует легенда, что когда-то здесь было болото, где нашли пристанище двое влюбленных: польская панна и парень-слуга. А все потому, что отец девушки обещал ее руку другому. К утру это место превратилось в волшебный водоем.

Полюбоваться городом можно с Волчинецких холмов. Также посетите крепость "Бастион". Ее построили в 1662-м по заказу Андрея Потоцкого.

Далее отправляйтесь в Яремче. По дороге городские пейзажи постепенно сменяются горными. По приезду сразу направляйтесь к каскадному водопаду "Пробий" – одному из самых полноводных в Карпатах. На сувенирном рынке туристы могут приобрести натуральный чай, разные виды сыра, мед, сушеные грибы, мыло, одежду из овечьей шерсти и т.д.

Буковель станет отличным местом для разных зимних развлечений: сноубординга, родельбана, сноутюбинга и т.д. На сегодняшний день здесь работают около 30 лыжных трасс из 68. Они классифицируются как простые, средней сложности и для профессионалов. Также здесь построили более 15 подъемников.

Конечная остановка – Верховина. Советуем сходить в Музей Галерия, где путешественники могут познакомиться с гуцульскими традициями и обрядами и попытаться сыграть на дрымбе.

Черновцы – Хотин – Каменец-Подольский – Бакота

Общая протяженность маршрута достигает ориентировочно 140 км.

Сначала съездите в Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Его основали в 1875 году. Посетите Резиденцию митрополитов Буковины и Далмации. Над ее строительством работали венские и чешские мастера. Сегодня она служит главным корпусом учебного заведения. Зимой локация напоминает сказочный замок.

Также посетите областной музей архитектуры и быта под открытым небом. Здесь воссоздали буковинские поселения XIX – начала XX веков. Туристы могут осмотреть церковь, кузницу, корчму и т.д.

В Хотине сходите к средневековому фортификационному сооружению. Его построили на месте русского городища и считали одним из самых мощных в Восточной Европе того времени.

Далее направляйтесь в Каменец-Подольскую крепость. В 1300-х здание считали неотъемлемой частью оборонной системы города. Аттракция окружена каньоном, по которому протекает река Смотрич.

Финишная прямая – затопленная деревня Бакота. Согласно археологическим исследованиям когда-то вдоль берегов находились языческие святилища и капища. Впервые о населенном пункте упоминали в 1240 году. Здесь можно полюбоваться невероятным закатом.

Ужгород – Мукачево – Чинадиево – Свалява

Общая протяженность маршрута достигает около 70 км.

Начните автопутешествие с Ужгородского замка. Сооружение построили ориентировочно в IX веке. В то время здесь проживали белые хорваты. А во главе княжества стоял князь Лаборец.

Сегодня здесь работает краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого. Туристы посмотрят изделия из камня, керамики, экспонаты периодов палеолита и неолита, мифические статуи и т.д.

Также посетите скансен, расположенный неподалеку. Здесь находится старинная деревянная церковь 1777 года, которую построили без единого гвоздя.

В Мукачево сходите во дворец "Паланок". Его построили на горе вулканического происхождения примерно в XI веке. В настоящее время здесь хранится более 8 тысяч экспозиций, посвященных роду Ракоци, поэту Ференцу Казинке и истории города.

Следующая остановка – Чинадиево. Сначала съездите в замок графов Шенборнов, который когда-то служил охотничьим домом и резиденцией. Его соорудили по астрономическому принципу в неоромантическом стиле. Также прогуляйтесь по ландшафтному парку.

Затем отправьтесь в крепость "Сент-Миклош" и к водопаду "Скакало".

Завершите путешествие оздоровлением в Сваляве. Город славится минеральными и термальными водами, одной из которых уже более 65 миллионов лет. Лечебный напиток оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую, мочеполовую системы и кишечно-желудочный тракт.

Каждый километр дороги – это новая история! Откройте же для себя неизведанные места!

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