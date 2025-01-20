Катки под открытым небом: лучшие локации в разных городах Украины

Зимой часто хочется выйти из теплого дома, почувствовать морозный ветерок на щеках и получить заряд бодрости. И что может быть лучше коньков, которые весело мчат по льду и дарят ощущение безмятежности? Даже если вы новичок, положительные эмоции и яркие впечатления от катания с друзьями или семьей, достойны того, чтобы попробовать. Так где же можно активно и интересно провести время – читайте ниже.

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"Зимняя Страна" на ВДНХ, Киев

Масштабный зимний фестиваль, который уже 10 лет подряд дарит киевлянам и гостям праздничное настроение. Здесь каждый, от мала до велика, найдет развлечение по душе.

Туристы могут купить сувениры, новогодние игрушки и подарки. А еще согреться горячими напитками и отведать вкусные блюда, в частности традиционный венгерский кюртош калач.

На территории ВДНХ располагается одна из самых больших ледовых арен в Украине. Она имеет более 2500 метров и может разместить около 500 человек. Аттракцию украшают гирляндами и елками.

Если не умеете кататься, не волнуйтесь, ведь здесь работают инструкторы, которые помогают овладеть этим видом спорта. На территории доступен прокат снаряжения.

Имейте в виду, в случае объявления воздушной тревоги работу катка приостанавливают. Ближайшее укрытие находится в павильоне №1 или №5 и №13. После отбоя путешественники могут возвратиться к активностям.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1

Emily resort, Винники

Загородный комплекс отдыха в 4 километрах от центра Львова.

Ледовая арена располагается на территории набережного водоема внизу подъемника. Она имеет протяженность 35 метров.

На территории обустроили раздевалки и пункты проката коньков. Также работают квалифицированные инструкторы. Малыши смогут воспользоваться куклами-помощниками.

Работают 3 горнолыжные трассы, 1 кресельный подъемник и зоны для сноутюбинга. Снежные пушки обеспечивают надежный покров склонов.

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 9Б

Спорткомплекс "Медик", Львов

Каждый год в городе Льва разворачивается настоящая зимняя сказка – заливается ледовая арена. Ее площадь достигает 800 квадратных метров.

Здесь можно арендовать коньки или же прийти со своими.

Кстати, аттракция размещается в 2 километрах от центра. Поэтому после катания советуем согреться горячим глинтвейном и полакомиться местными вкусняшками в заведениях на площади Рынок.

Также предлагаем сходить в городскую шопку возле Ратуши .

Адрес: улица Ивана Горбачевского, 24

Буковель, Поляница

Располагается в Ивано-Франковской области. Это один из самых больших горнолыжных курортов Восточной Европы.

Здесь обустроили каток, пункт проката спортивного снаряжения и раздевалки с сушкой.

По всему периметру ледовой арены установили высокое защитное ограждение, предотвращающее случайные выезды за его пределы и возможные травмы. Для новичков предусмотрели специальный вспомогательный инвентарь.

После каждого сеанса покрытие площадки обрабатывают и зачищают, поэтому поверхность всегда остается идеально гладкой, без неровностей или царапин.

Туристы могут прокатиться на лыжах или сноуборде, подняться на подъемнике на гору Буковель и спуститься со склона на родельбане. Кстати, общая длина трассы аттракциона достигает 1500 метров.

Дворец спорта, Одесса

Каток находится непосредственно возле комплекса на проспекте Шевченка, недалеко от парка Победы и ближе к Аркадии.

Площадь ледового поля составляет 800 квадратных метров.

Кстати, в стоимость входного билета входит прокат коньков, их предоставляют без необходимости оставлять залог. При этом использование собственного снаряжения не влияет на цену. Также здесь работают инструкторы.

Еще одна зимняя аттракция располагается в парке имени Тараса Шевченка.

Итак, не раздумывайте долго, выбирайте ближайшую локацию и отправляйтесь навстречу приключениям!

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