Живописные села Карпат: куда отправиться в августе на отдых

"Там, где горы и горные долины, где стремительные потоки и реки", — пел когда-то Николай Мозговой. Что же это за места – рассказываем ниже.

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Шешоры

Гуцульское поселение находится в Косовском районе Ивано-Франковской области, на высоте более 600 метров.

Больше всего туристов привлекают водопады, самые известные из них — Большой и Малый Гуки. Первый находится в центре села, второй — в 250 метрах вниз по течению. Кстати, рядом расположен минеральный источник, где можно набрать питьевой воды.

Вокруг возвышаются горы, которые точно оценят ценители походов. Если у вас слабая физическая подготовка, советуем выбрать Млаки, Радуль и Пасичанку. Тем, кто любит одолевать вершины посложнее, рекомендуем хребет Брусной, Кормитура и Росохата.

Что интересно, именно отсюда родом песня "Гуцулка Ксеня". Ее написал обычный студент для дочери лесничего. Кстати, когда-то здесь процветало художественное ткачество. О тех временах напоминают местные домики, которые до сих пор украшают полотенцами, скатертями и подушками.

Обязательно посетите урочище Лебедин с одноименным озером. Существует легенда, что водоем не имеет дна, а внутри живут мистические существа. А еще здесь растут редкосные растения, занесенные в Красную книгу. Также посетите местную церковь — старейший гуцульский храм.

Пилипец

Поселок находится в Хустском районе Закарпатской области. Одна из достопримечательностей – водопад Шипот. Он славится высокими каскадами и мощной струей. А еще его включили в список природных чудес Украины. Сюда проложена удобная тропа, поэтому добираться до локации быстро и легко.

Также отсюда можно спланировать маршрут к долине Боржава. Горный массив находится между потоками Латорица и Рика. Он имеет несколько главных вершин. Высочайшая – Стрий, высотой 1692 метра. Самая низкая – Плай. На ее территории располагается метеостанция. Гимба известна горнолыжным курортом "Пилипец", а Большой Верх находится в самом сердце хребта. Кстати, большинство склонов покрывают черничники.

Летом населённый пункт становится настоящим центром парапланеризма. Полет проходит с инструктором и длится примерно 13-15 минут. Имейте в виду, подняться в атмосферу не всегда возможно. Все зависит от погодных условий. Если не получится взобраться на высоту, не огорчайтесь. В таком случае арендуйте велосипед и покатайтесь специально проложенными трассами.

Рекомендуем посетить местные рестораны и отведать блюда карпатской кухни: банош и бограч.

Криворовня

Населённый пункт расположен в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Именно здесь когда-то отдыхал величайший писатель Иван Франко. Каждое лето в течение 12 лет он приезжал сюда вместе с семьей. Кроме поэта здесь бывали Леся Украинка, Михаил Коцюбинский, Игнат Хоткевич и другие.

Советуем посетить музей Гуцульская Гражда. Его построили еще в 1995 году как типичный дом гуцулов. Внешне она похожа на маленькую крепость, защищавшую хозяев от диких зверей. В доме хранится множество бытовых вещей. Но больше всего внимания заслуживают деревянные детские ходунки, с помощью которых малыши учились ходить.

В усадьбе Грушевского можно исследовать, как отдыхал и работал известный литературовед. А еще рекомендуем поехать в "Дедову Аптеку". Здесь путешественники узнают, как лечились наши предки и продегустируют уникальные настойки на травах, ягодах и черногорских корнях.

Яблоница

Поселок располагается в Надворнянском районе Ивано-Франковской области. Сюда часто приезжают любители велотуризма. Самый популярный маршрут – "Яблуницкое видоколо", отправная точка которого начинается на железнодорожном вокзале Ворохты. Путь простирается на 29 км и длится 5 часов.

Обязательно посетите настоящий гуцульский парк развлечений – Долина Перцы. Есть легенда, что именно здесь когда-то вырос первый в местности перец чили. Отсюда открывается невероятный вид на Говерлу, Петрос и Драгобрат. Начать экскурсию можно с карпатской кузницы, затем пойти в сыроварню и продегустировать будз и брынзу. А еще не забудьте сходить в Дом Мольфара. На экскурсии туристы узнают о жизни мага, а также попытаются сыграть на трембите.

Кстати, всего в 13 километрах находится популярный курорт Буковель. Для гостей доступны отдых в SPA-комплексах, оздоровительные процедуры, купание в бассейнах, зиплайн и другие развлечения.

Верховина

Село находится в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Здесь проложили множество маршрутов для пеших прогулок, велосипедных поездок и конных экскурсий.

Советуем посетить дом-музей фильма "Тени забытых предков". Во время съемок на протяжении семи месяцев здесь проживал известный кинорежиссер Сергей Параджанов. Также поезжайте в сыроварню Хата-стая. Во дворе размещаются котелок и кадки для приготовления и хранения молочного продукта. В одной из комнат можно попробовать сварить местные блюда. Познакомиться с происхождением гуцулов, их жизнью и бытом можно "У трембитаря".

Пора оторваться от ежедневной рутины. Зовите друзей и отправляйтесь в путешествие!

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