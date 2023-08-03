Женщина превратила свой старый минивэн в дом мечты за 4500 долларов: как он выглядит изнутри

Любительница приключений и путешествий по имени Рут осуществила мечту многих пользователей сети, когда решила не ограничиваться жильем в одном месте, а по желанию менять локацию. Для этого она потратила всего 4500 долларов и старый минивэн.

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Рут полностью переделала авто в жилое помещение, которого ей вполне хватает. Экскурсию по дому мечты она провела для YouTube-Alternative House (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина обустроила минивэн, как квартиру-студию, используя с умом каждый сантиметр площади. У Рут есть полноценная кухня с умывальником, кровать и стол.

Вся мебель складывается, чтобы не занимать много места. Например, в выдвигающихся шкафчиках путешественница хранит специи и крупы, а корзина с фруктами висит прямо в воздухе.

Рут умывается, моет руки и голову в одном умывальнике, но впоследствии планирует установить полноценный душ.

В минивэне есть диван, легко трансформирующийся в кровать, а также стулья и тумбы для хранения одежды. Женщина очень тщательно подошла к созданию уюта в своем доме на колесах.

Внутри есть пледы и подушки, на стенах висят картины, светильники и зеркала, а на полу лежат коврики. Хотя места в таком доме немного, у него есть другие преимущества.

Самое весомое из них – возможность путешествовать и постоянно менять локацию. В таком доме можно припарковаться в живописных местах и отдыхать от шума города. Рут не просто использует минивэн для путешествий, а работает в нем и живет полноценной жизнью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что можно купить дешевый дом на колесах с кухней, небольшим холодильником, столовой, спальней и местом хранения вещей. Все это по цене 6720 долларов.

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