Жемчужина Казахстана: чем поражают известные Кольсайские озера

Настоящей визитной карточкой и природным сокровищем Казахстана являются удивительные Кольсайские озера, которые часто величают "жемчужинами Тянь-Шаня". Этот уникальный каскад водоемов тектонического происхождения, окруженный величественными горами и густыми еловыми лесами, считается эталоном альпийской красоты Центральной Азии.

Расположенный на заповедных территориях одноименного национального парка, природный комплекс предлагает гостям идеальные условия для экологического и активного отдыха. Благодаря длительной изоляции и строгому охранному статусу, этот край сумел полностью сохранить свою аутентичную экосистему в первозданном виде.

Сегодня заповедная зона открывает свои двери для искателей приключений, даря возможность насладиться кристальным воздухом, целебными травами и удивительными панорамами горных хребтов.

Три уровня водной красоты: география Кольсая

Гидрологическая система парка нанизана на одноименную реку Кольсай, которая стекает с северных склонов Тянь-Шаня. Путешественникам открывается трехуровневый каскад, где каждое озеро имеет свой уникальный характер:

Нижнее озеро (1818 м): природный водоем длиной около километра и глубиной до 80 метров. Сюда проще всего добраться, поскольку с 2018 года от ближайшего поселка Саты проложена удобная асфальтированная дорога длиной 12 км. У берегов развернута туристическая инфраструктура – кемпинги и уютные пансионаты.

Среднее озеро или Минжольки (2252 м): Расположено в 6 километрах выше по течению от нижнего водоема. Оно является самым большим и, по мнению большинства путешественников, самым живописным в каскаде. Пеший подъем сюда длится около трех часов по живописным, но местами крутым и топким тропам.

Верхнее озеро (2850 м): Самое маленькое и самое высокое озеро, где зона хвойных лесов уже уступает место раскидистым альпийским лугам. Оно расположено в 4 км от Среднего озера. Поскольку водоем расположен в непосредственной близости к пограничной линии с Кыргызстаном, перед подъемом следует обязательно получить соответствующее разрешение на контрольно-пропускном пункте.

Озеро Каинды

Отдельной жемчужиной национального парка является озеро Каинды, расположенное в 11 км к востоку от основного каскада. Этот водоем образовался в результате мощного землетрясения 1911 года, когда масштабный оползень заблокировал горное ущелье. Каинди всемирно известен своим зеркальным ландшафтом: прямо из бирюзовой воды поднимаются сухие стволы вековых тянь-шаньских елей, создавая сюрреалистический и завораживающий пейзаж.

Нетронутый экорегион и суровый климат

Сохранение природы является фундаментальной задачей парка, поэтому более 72% его площади находится под абсолютной охраной, и только 13% выделено для рекреации и экотуризма.

Местный климат характеризуется как влажный континентальный с прохладным летом. Здесь наблюдаются резкие температурные амплитуды: в июле воздух днем может прогреваться до +30 °C, а ночью температура стремительно падает до -5 °C. Достаточное количество осадков способствует бурному развитию флоры и фауны.

Природное разнообразие заповедника

В национальном парке зафиксировано 704 вида растений (12 редких, в частности дикий абрикос, боярышник, ирис и барбарис илийский). Животный мир насчитывает 50 видов млекопитающих и почти 200 видов птиц. В лесах и на скалах обитают такие краснокнижные хищники и млекопитающие, как снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь, туркестанская рысь и архар.

Советы для туристов и развлечения

Оптимальное время для посещения и натягивания палаток – с апреля до конца сентября. Летом вдоль троп можно полакомиться дикой земляникой и малиной, а самые отважные путешественники могут попробовать окунуться в ледяную горную воду.

Для посетителей доступен популярный 25-километровый трехдневный маршрут, который охватывает все озера и ведет через перевал Сары-Булак (3278 м). Этот путь можно преодолеть пешком (тропы вполне доступны даже для новичков) или за один день арендовать лошадей.

Кроме классических походов, среди туристов популярны пикники на берегу, велопрогулки по горным трассам и конные экскурсии, которые организовывают туроператоры из Алматы.

