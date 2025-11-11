Список лучших горнолыжных курортов Украины: до первого снега всего три пары выходных

Первый серьезный снег в Украине ожидается уже в конце ноября. Такие прогнозы дает заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, в интервью украинским СМИ. И пока мы ожидаем исполнение прогноза, стоит проверить лыжные курорты Украины на цены и условия, чтобы успеть запланировать отпуск на лыжах до рождественского и новогоднего подорожания.

Почему в прошлом сезоне 2,5 млн туристов выбрали Буковель

Ошибки в цифрах нет, Буковель на самом деле повысил свою посещаемость на 10% по сравнению с предыдущими сезонами (2022/2023 и 2024/2025). Ежегодно курорт расширяется и предлагает туристам новые услуги, развлечения и оздоровительные локации. Позапрошлогодние инвестиции в развитие курорта превысили 50 млн долларов. Локация стала не только эпицентром зимнего отдыха, но и релакс–местом в течение всего года. Технологичный и комфортный для туристов, Буковель предлагает жилье с широким ценовым диапазоном, а также список развлечений, который сложно отыскать где–то еще:

Туристический центр с экскурсионным обслуживанием

Этнопарк "Гуцул Ленд"

Родельбан

Троллей

Прокат велосипедов и даунхилинг

Прокат электросамокатов

Спортивные площадки

Тюбинг

Роллеркостер

Ролледром

Горный картинг

Адреналиновая башня

STAV14 WAKE PARK

Горнолыжные трассы

Рестораны

Зоны СПА

Аквапарк

И это не финальная точка. Конечно, все услуги и занятия не включены в проживание и туристам нужно дополнительно оплачивать развлечения. Кроме популярности, Буковель считается одним из самых дорогих горнолыжных курортов в Украине. Если вы хотите посетить локацию, не за все деньги мира, стоит рассмотреть периоды межсезонья, которые продолжаются с конца ноября до 18 декабря и с 17 марта до конца сезона. К примеру, ски–пасс обычный на два дня в низкий сезон стоит 2 100 грн, в высокий сезон 3 600 грн, а в новогодний период 4 600 грн. Жилье в начале декабря, как правило, дешевле на 30%, по сравнению с периодом от 20 декабря до 20 января. Цены на питание также будут отличаться. Если вы планируете посетить горнолыжный курорт в декабре, стоит позаботиться о раннем бронировании.

Адреналин на Драгобрате

Самый высокий горнолыжный курорт Украины не имеет такого уровня развлечений, как предшественник, однако, не отстает по популярности и славе. Сюда приезжают, прежде всего, экстремалы, за ними охотники за крутыми живописными пейзажами, следом те, кто хотят почувствовать уникальное единение с природой и уменьшить толпу вокруг себя. Добраться Драгобрата — это отдельное приключение, которое дарит положительные эмоции и первые выбросы адреналина в кровь.

На территории найдется чуть более 20 отелей, поэтому номера заполняются достаточно быстро. Если хотите дополнительных релакс–занятий, стоит сразу рассматривать остановку с чаном, бассейном, услугами массажа и тому подобное.

Будучи уникальным местом для катания на лыжах, курорт держит более демократичные цены. Здесь есть удобные разовые билеты от 100 грн и оплата по количеству подъемов, чтобы каждый мог рассчитать свои силы и возможности. Отели горнолыжного курорта предлагают разноплановые номера в среднем от 1 000 — 2 000 грн с двухразовым питанием. Конечно, цена зависит от расстояния до подъемников и уровня комфорта отеля.

Уютное и семейное Славское

Горнолыжный курорт во Львовской области Славское, удовлетворяет потребности в зимнем отдыхе семей, романтиков и тех, кто имеет начальный или средний уровень управления лыжами и сноубордами. Три разноплановые трассы обеспечивают разнообразие спусков, а хорошо развитая инфраструктура добавляет возможностей и комфорта. Городок уютный, колоритный, стоит добавлять к отдыху различные мастер-классы, музеи, выставки, чтобы почувствовать атмосферность на все 100%.

Еще одна привлекательность курорта — большой выбор частных усадеб, которые предлагают достаточно бюджетные цены на жилье. Поэтому стоит начать поиск заранее, ведь номера разлетаются, как вареники на Рождество, особенно те, что ближе к подъемникам. Стоимость скипассов от 500–700 грн в день.

Популярности курорту добавляет и удобный подъезд любым наземным транспортом.

Универсальность курорта Пилипец

Эта зимняя локация настоящий пример "золотой середины" среди лыжных курортов. С одной стороны, акцент сделан на спусках и подъемниках, с другой, можно посетить много интересных мест и добавить колоритные развлечения, как катание на лошадях, чаны или санки.

Если вы начинающий лыжник или любите релакс отдых семьей с возможностью катания, стоит выбирать жилье вблизи горы Жид–Магура. Что касается профессионалов и экстремалов, они выбирают трассы на горе Гимба.

Вблизи курорта можно посетить памятники архитектуры, музей деревянных храмов и известный всем водопад Шипот. Обязательным для посещения является чайовня "Сурия", расположенная прямо на вершине горы Гимба.

Цены на курорте демократичные. Аренда снаряжения от 50–100 грн, а скипасы от 700 грн/день. Отели также держат среднюю стоимость за стандартный двухместный номер от 1 200 грн в сутки, конечно, до начала рождественско–новогоднего периода.

Уют курорта Подобовец

Сбежать от мира и насладиться спокойным катанием можно на соседнем небольшом курорте Подобовец. Раскинувшись у подножия горы Великий Верх, на живописной полонине Боржава, локация предлагает уют семьям и спокойствие тем, кто устал от толпы. Пилипец и Подобовец соединены между собой так называемыми "трубами", но курсировать ими стоит, только с проводником.

Хороший выбор отелей, коттеджей и усадеб позволяет сэкономить на проживании и запланировать больше развлечений. Раннее бронирование поможет получить двухместный номер, даже в рождественские выходные за 1 100 — 1 300 грн/сутки, а коттедж на 8–10 человек за 5 500 грн. Добавьте к выгоде хорошие цены на подъемники, день катания обойдется вам в 500 грн, а 5 спусков около 280 грн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: мистических и интересных местах для отдыха в Украине и 4 туристических маршрутах, которые были открыты в 2025 году.