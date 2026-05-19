Зачем нужны отверстия в окнах самолета: пилот раскрыл секрет

Маленькие отверстия в окнах самолета нужны не являются дефектом стекла. Они помогают регулировать давление между слоями иллюминатора и уменьшают риск запотевания. На самом деле самолетное окно состоит не из одного сплошного стекла, а из нескольких слоев.

Именно отверстие в среднем слое помогает воздуху медленно проходить между ними и выравнивать давление. Благодаря этому конструкция иллюминатора лучше выдерживает нагрузку во время полета, информирует Express.

Почему в окнах самолета есть маленькие отверстия

Окна в самолетах состоят из трех отдельных слоев. Внешний слой берет на себя основную нагрузку, ведь именно он контактирует с воздухом снаружи и должен выдерживать разницу давления во время полета.

Между внешним и средним слоем есть небольшое воздушное пространство. Как пояснил авиационный эксперт Mentour Pilot, маленькое отверстие в среднем слое нужно для того, чтобы давление между слоями не накапливалось слишком резко.

Если бы такого отверстия не было, из-за разницы температуры и давления между слоями могли бы возникать дополнительные силы. Они давили бы на стекло изнутри или снаружи и создавали бы лишнюю нагрузку для конструкции.

Как эти отверстия помогают во время полета

Такие отверстия называют "дыхательными" или дренажными отверстиями. Они позволяют воздуху медленно проходить между слоями иллюминатора. Это помогает выравнивать давление и не позволяет ему чрезмерно скапливаться в одном месте.

Проще говоря, маленькая дырочка работает как предохранитель. Она не делает окно слабее, а наоборот – помогает ему нормально выполнять свою функцию на высоте. Важно, что отверстие размещено не на том слое, к которому прикасается пассажир. Ближайшая к салону часть иллюминатора выполняет другую роль и не имеет такого же отверстия.

Кроме регулирования давления, эти отверстия помогают бороться с запотеванием. Во время полета температура снаружи и внутри самолета сильно отличается, поэтому между слоями стекла могла бы накапливаться влага.

Дренажное отверстие затрудняет задерживание влаги между слоями. Благодаря этому иллюминатор меньше запотевает, а пассажиры могут лучше видеть небо, облака и землю во время полета.

