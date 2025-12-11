Не хуже Шри-Ланки: малоизвестный азиатский остров стал хитом среди туристов

В то время, как Шри-Ланка еще несколько лет назад считалась главным островным открытием Азии, на смену ей стремительно приходит вьетнамский Фукуок. Этот остров в Сиамском заливе за последние два года превратился в настоящий магнит для путешественников, ищущих белоснежные пляжи, тропическую природу и роскошный отдых по доступным ценам.

По прогнозам местных властей, к концу 2025 года Фукуок примет более 8 миллионов гостей — это превышает даже самые смелые ожидания. Остров уже сравнивают с Гавайями из-за невероятной красоты побережья и чрезвычайно приветливых местных жителей.

Новые авиарейсы, доступные цены и уникальная природа делают его еще более привлекательным. Фукуок больше не "секретное место" — это новый хит азиатского туризма, убеждает Travel Off Path.

Почему стоит выбрать Фукуок

Остров поражает прежде всего природой: длинные полосы белого песка, прозрачная вода и почти отсутствие волн делают его идеальным для семейного отдыха и релакса. Самый популярный пляж — Бай Сао (Bãi Sao) — регулярно попадает в мировые топы благодаря пудровому песку и уютным пляжным барам. Здесь нет гавайских серферских спотов, зато есть собственный "Диснейленд" — огромный парк развлечений VinWonders со сказочным замком и самой длинной в мире морской канатной дорогой. Местные жители остаются чрезвычайно доброжелательными даже на фоне туристического бума — в отличие от многих переполненных курортов, здесь до сих пор неслышно жалоб на "слишком много туристов".

Сейчас на Фукуоке пик сезона, но цены продолжают удивлять. Бутик-отель с видом на море можно найти от 50 долларов за ночь (2100 грн), пятизвездочный резорт с частным пляжем — от 110 долларов (4700 грн), а добротный трехзвездочный номер — меньше чем за 30 (1300 грн).

Еда, экскурсии и даже проезд по самой длинной канатной дороге над морем стоят значительно дешевле, чем на более раскрученных азиатских направлениях.

Добраться стало еще проще: осенью заработала собственная авиакомпания Sun PhuQuoc Airways, а с января 2026 года появится прямой рейс из Дананга.

Важная деталь для туристов: если планируете выезжать из Фукуока на материковый Вьетнам, электронную визу надо оформить заранее — на самом острове виза по прибытию не работает. При этом на самом Фукуоке украинцы могут находиться без визы до 30 дней.

