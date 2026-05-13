Забудьте о Барселоне: туристам посоветовали более доступный город в Испании

Барселона уверенно держит статус главного туристического магнита Испании, несмотря на стремительный рост популярности Галисии или Страны Басков. Однако современные реалии каталонской столицы – это чрезмерные очереди, высокая стоимость услуг и даже недовольство местных жителей из-за чрезмерного туризма.

Если вы не готовы платить более $30 (1300 грн) за стакан сангрии с тапасом, самое время обратить внимание на скрытые жемчужины региона. Город Реус, расположенный всего в часе езды на поезде, становится идеальной альтернативой для тех, кто ценит уют и историю. Это направление позволяет насладиться настоящей Испанией, сохраняя при этом ваш бюджет от лишних расходов, уверяет Travel Off Path.

Чем интересен Реус

Реус известен как место рождения гениального архитектора Антонио Гауди. Хотя большинство его знаковых сооружений, например Саграда Фамилия, находятся в Барселоне, именно в Реусе можно почувствовать атмосферу, которая формировала мастера.

Город гораздо компактнее шумного мегаполиса: здесь проживает около 100 000 человек, а его площадь в 15 раз меньше Барселоны. Это делает Реус идеальным местом для неспешных прогулок без давки и "круизных орд".

Архитектурные сокровища Старого города

Исторический центр Реуса поражает своей изысканностью. Одной из самых ярких достопримечательностей является Casa Navàs — дом в стиле ар-нуво, внутреннее убранство которого напоминает ювелирную шкатулку или театральные декорации. Также стоит посетить средневековую церковь Сант-Пере, построенную в XIV веке в готическом стиле. Ее высокая колокольня доминирует над горизонтом, а с вершины открывается панорамный вид на город без длинных очередей, присущих смотровым площадкам Барселоны.

Реус считается неофициальной столицей вермута в Испании. Этот напиток стал частью местной культуры и ежедневным социальным ритуалом. Прогулку стоит завершить на площади Меркадаль, где расположено множество кафе, или посетить заведение Vermuts Rofes, чтобы почувствовать настоящий вкус аперитивной культуры Каталонии.

Цены на отдых в Реусе

Одним из главных преимуществ Реуса является его финансовая доступность. Проживание здесь часто обходится вдвое дешевле, чем в Барселоне.

Жилье: бюджетные отели стоят от $50 до $90 за ночь (2200-4000 грн), а варианты среднего класса – от $90 до $140 (4000-6200 грн). Для сравнения, в Барселоне отели аналогичного уровня стартуют от $180 (8000 грн).

Питание:

Обеденное меню дня (Menu del día): $14-$17 (600-800 грн)

Кофе: до $4 (до 180 грн)

Ужин в недорогом ресторане: $16 (700 грн)

Кроме того, город очень удобен для пешеходов, что позволяет существенно сэкономить на транспорте.

Реус расположен всего в 15 километрах от средиземноморского побережья, что делает его отличной базой для исследования Каталонии. Вы можете быстро добраться до пляжей Салоу (около 11 км) или посетить город Таррагона с его древнеримскими руинами, внесенными в список ЮНЕСКО, расположенный всего в 18 минутах езды на автобусе.

