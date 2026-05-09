Вы такого еще не видели: остров в Греции поражает необычайным цветом моря

Если вам хочется увидеть невероятно синее море, но при этом нет желания выезжать за пределы Европы, берите билеты в Грецию. Один из малоизвестных островов этой страны может стать идеальным местом для путешествия в этом году, ведь предлагает спокойную атмосферу и невероятные пейзажи.

Видео дня

Как пишет Express, речь идет про Антипаксос – небольшой островок в Ионическом море, расположенный чуть южнее острова Паксос и недалеко от побережья Корфу. Создатели проекта The Greece List отмечают, что на этом острове "самая синяя вода во всей Греции", поэтому для любителей плавания и снорклинга это место подойдет идеально.

Однако есть нюанс, который обязательно надо учесть. Площадь Антипаксоса составляет всего 5 километров квадратных, поэтому возможностей для размещения туристов здесь нет. Так что ваш отдых на острове зависит от того, как вы туда доберетесь и как все спланируете. Специалисты поделились полезными советами, которые помогут получить максимум удовольствия от поездки.

Добраться до Антипаксоса проще всего с Корфу или с Паксоса на экскурсионной лодке. Также можно сесть на паром до Паксоса, а там нанять водное такси в городке Гайос. Но самый лучший вариант для полной свободы – арендовать на Паксосе собственный катер или лодку без капитана на целый день, который вы сможете провести, как вам заблагорассудится.

Главные пляжи острова – это Вутуми с его знаменитой неоново-бирюзовой водой, а также Врика и Месоврика, которые из-за песка и мелководья значительно лучше подходят для спокойного плавания. Вода здесь везде фантастически прозрачная. Однако посреди дня на побережье становится очень людно из-за экскурсионных лодок, поэтому стоит приезжать рано утром или поздно вечером, или же бронировать шезлонги заранее.

Местные таверны и пляжные клубы летом забиты до отказа, а остаться на острове на ночь практически невозможно, ведь здесь почти нет жилья и привычной инфраструктуры. Поскольку обычные экскурсии длятся недолго, именно собственная лодка или водное такси позволят задержаться дольше и дополнительно исследовать скрытые бухты соседнего Паксоса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 10 достопримечательностей мира назвал лучшими сервис Trip Advisor.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.