В сентябре +25: где в Европе провести осенний отпуск

Высокий туристический сезон постепенно подходит к концу, но даже в сентябре популярные страны вроде Италии или Испании остаются переполненными. Спрос на более спокойные места растет, и путешественники все чаще обращают внимание на менее известные уголки Европы.

Одним из таких является Кастро – живописный город на юге Италии, который даже в конце лета остается относительно свободным от толп. Детали рассказало издание Express.

Почему стоит посетить Кастро

Расположенный на Адриатическом побережье в регионе Апулия, Кастро в сентябре дарит среднесуточную температуру около +25 °C, а дневные максимумы достигают +27 °C. Вечера тоже остаются мягкими – примерно +20 °C.

Несмотря на близость к известным курортам, например Галлеполи или Отранто, Кастро редко попадает в туристические маршруты. Это делает его идеальным для тех, кто стремится к более аутентичному отдыху. Даже в разгар сезона здесь говорят не о "толпах", а о "оживленной атмосфере".

Морское побережье

Кастро не может похвастаться песчаными пляжами, однако его скалистое побережье и кристально чистая вода считаются настоящей находкой для пловцов и любителей снорклинга. Наиболее популярное место – Castro Marina, где с июня по сентябрь пляжные клубы обустраивают платформы для солнечных ванн и купания.

"Кастро – это настоящая жемчужина! Мы были поражены прозрачностью воды – будто на Мальдивах", – пишут посетители в онлайн отзывах. Другие добавляют: "Море здесь имеет удивительный бирюзовый оттенок и напоминает тропические лагуны".

Вход в воду оборудован каменными лестницами, а места для снорклинга найти совсем легко. Из небольшой марины можно отправиться на прогулочных лодках вдоль побережья и осмотреть пещеры Паломбара, Адзурра или Зинзулуса.

Атмосфера старого города

Кроме моря, привлекает и сам город. Кастро состоит из двух частей: нижней – морской, и верхней – исторической. К старому городу ведет крутой подъем или же можно воспользоваться шаттлом. Там путешественников ждут узкие улицы, средневековые стены, замок XVI века и собор, возведенный еще в 1171 году.

На главной площади, Piazza della Vittoria, и на смотровой площадке Belvedere di Castro открываются панорамные виды на Адриатику. Исторический центр остается спокойным, без автомобильного движения, поэтому идеально подходит для неторопливых прогулок.

Как добраться

Ближайший аэропорт – в Бриндизе, примерно за 1 час 15 минут на автомобиле. Также в Кастро легко добраться из городов Лечче, Отранто и Санта Чезареа Терме.

