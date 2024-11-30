В путеводителях о них не пишут: топ мест Италии, где стоит побывать в межсезонье

Колизей, Сикстинская капелла, Фонтан Треви – известные и уникальные достопримечательности страны. И, кстати, их точно следует увидеть. Но сегодня не о них. Ведь существуют аттракции, которые удивят не меньше. Какие же места спрятаны от широких масс — читайте ниже.

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Мольвено

Муниципалитет в регионе Трентино-Альто-Адидже, провинция Тренто. Располагается на берегу одноименного озера массива Доломити-ди-Брента.

Здесь можно заняться скалолазанием, прокатиться на велосипедах специально проложенными маршрутами, а еще сходить к водопаду Molveno Lake Waterfall.

Также советуем подняться на склоны местным подъемником. Отсюда можно полюбоваться величественными вершинами, в частности, Cima Tosa.

Санктуарий Богоматери Короны

Располагается неподалеку от Вероны на высоте 744 метра над уровнем моря. Еще в XV веке отшельники выбрали эту местность для монастыря. Первую церковь освятили в 1530 году. Впоследствии в 1600 году значительную реконструкцию провели рыцари Мальтийского ордена. А строительство завершили в 1680 году.

В конце 1800-го фасад здания претерпел значительные изменения: его переделали в готическом стиле и облицевали мрамором из знаменитой миланской базилики Сант-Амброджо. А в 1928-м здесь сменили главный алтарь.

Кстати, внутри сооружения возвели Святую лестницу. Она является прототипом той, что расположена в Риме рядом с Латеранской базиликой.

Интересный факт: в 1988 году к молитовне пришел Папа Римский Иоанн Павел II.

Сегодня сюда ведет асфальтированная дорога, которая начинается после села Спьяцци и проходит по туннелю в скале. Он украшен фреской, которую посвятили Богородице.

Доломитовые Альпы

Располагаются на северо-востоке Италии. Название горного массива произошло от фамилии французского геолога Деода Грате де Доломье. Он провел здесь первое научное исследование.

Из интересного: в 2009 году природный центр занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он простирается на 120 км. Самая высокая точка – гора Мармолада (3343).

Здесь есть немало трекинговых маршрутов, например Tre Cime di Lavaredo, Cinque Torri и Lago Lagazuoi.

Браес

Самое красивое альпийское озеро в Южном Тироле. Оно находится на высоте 1496 метров над уровнем моря и характеризуется изумрудной водой. Аттракция входит в Национальный парк Fanes-Sennes-Braies.

После выхода итальянского сериала Un passo dal cielo водоем стал настоящей меккой для путешественников, блоггеров и фотографов. Безумный интерес заставил местную администрацию задуматься над способами регулирования туристических потоков, чтобы сохранить уникальную экосистему.

Кстати, здесь можно наблюдать за невероятным закатом и восходом солнца.

Libreria Acqua Alta

Нестандартный магазин в районе Кастелло в Венеции. Здесь туристы не увидят привычных стеллажей. Вместо них используют ванны и гондолы. И удивительно, что это делается не для того, чтобы привлечь внимание путешественников. А все потому, что магазинчик часто затапливает.

Среди полок со старинными изданиями можно встретить пушистых жителей лавки — кошек. Также советуем обратить внимание на лестницу, которую создали из толстых томов.

Civita di Bagnoregio

Поселок в коммуне Баньореджо. Его основала древняя цивилизация этруски более 2500 лет назад.

Сильное землетрясение 1695 заставило жителей покинуть дома и переселиться в соседний городок. Сегодня локацию часто называют "мирной". Здесь разместили церковь, рестораны, кафе, минигостиницы и сувенирные магазины. А еще туристы смогут купить керамику и традиционные итальянские продукты.

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