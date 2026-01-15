В европейской стране можно кататься на лыжах весь год: ее часто недооценивают

Польша традиционно ассоциируется с историческими центрами Варшавы и Кракова, однако многие туристы обходят стороной один из самых интересных ее городов. Эксперты туристической индустрии обращают внимание на Познань – очаровательный западный город, который часто остается в тени популярных направлений.

Это одно из самых зеленых поселений страны, где парки и зеленые зоны занимают четверть территории. Познань сочетает богатую историю с современными развлечениями, привлекая как любителей культуры, так и поклонников активного досуга, пишет Iglu Cruise.

Особого внимания заслуживает искусственное озеро Мальта с прилегающими лесами и уникальными объектами. Именно здесь скрывается настоящая изюминка – возможность кататься на лыжах независимо от сезона.

Старая Рыночная площадь Познани поражает яркими радужными домами в стиле ренессанса, которые создают сказочную атмосферу.

Вдоль площади расположены многочисленные кафе, где можно попробовать классическую польскую выпечку и полюбоваться архитектурой. Местной гордостью является святомарцинский рогалик – особое пирожное с миндальной пастой и маком, которое имеет статус регионального деликатеса.

На площади действует специальный музей, посвященный этой выпечке, где посетители узнают о ее истории и даже участвуют в мастер-классах по приготовлению.

Город также предлагает огромный парк Цитадель (Форт Виняры) площадью более 100 гектаров, созданный на месте бывшего форта.

Покататься на лыжах в Познани

Главной аттракцией для любителей зимних видов спорта стал искусственный горнолыжный склон у озера Мальта, который функционирует круглый год благодаря искусственному снегу.

Это отличный вариант для тех, кто хочет поддерживать форму или просто получить дозу адреналина даже летом.

Рядом со склоном курсирует мальтийская миниатюрная железная дорога – "мальтанка", которая пролегает по живописному маршруту вдоль берега озера. Поезд тянет исторический паровой локомотив 1925 года выпуска, а длина пути составляет почти 4 км.

Такая комбинация активного и расслабленного отдыха делает Познань недооцененным сокровищем Польши. Город доказывает, что для незабываемого путешествия необязательно выбирать самые известные направления – иногда настоящие чудеса скрываются в менее раскрученных уголках.

