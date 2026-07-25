В Африке посреди океана строят огромный город: чем впечатляет этот проект

Недалеко от нигерийского Лагоса в Атлантическом океане создают новый участок суши, на котором возникнет современный город Эко-Атлантик. Его площадь составит почти 10 миллионов квадратных метров, что сопоставимо с размерами Манхэттена, а для формирования территории потребуется около 95 миллионов кубометров песка.

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Один из самых масштабных инфраструктурных проектов Африки реализуется непосредственно у побережья океана. Миллионы тонн песка добывают с морского дна, чтобы создать новую землю для жилых кварталов, офисов, дорог и коммуникаций. Будущий город должен стать продолжением Лагоса – одного из крупнейших мегаполисов континента.

Что такое "Эко-Атлантик"

"Эко-Атлантик" возводится недалеко от Лагоса на территории, которую постепенно отвоевывают у Атлантического океана. Проект считается одним из самых амбициозных примеров городского строительства в Африке.

Его запустили в начале 2000-х годов. Реализацией занимается компания South Energyx Nigeria Limited в стратегическом партнерстве с правительством штата Лагос и при поддержке федеральных властей Нигерии. По данным консалтинговой компании Royal HaskoningDHV, которая отвечала за морские исследования и проектирование, к июню 2023 года для создания новой суши было использовано более 75 миллионов кубометров песка.

К завершению работ этот объём должен вырасти примерно до 95 миллионов кубометров. Общая площадь нового города достигнет почти 10 миллионов квадратных метров – примерно столько же занимает Манхэттен в Нью-Йорке.

Часть инфраструктуры уже построена

За последние годы работы заметно продвинулись. На официальном сайте проекта указано, что первые два этапа создания инфраструктуры уже завершены.

На новой территории проложены мосты, сети водоснабжения и канализации. Сейчас застройщики готовятся к развитию следующих частей города.

"Эко-Атлантик" должен стать продолжением острова Виктория – одного из главных финансовых и жилых районов Лагоса. Для формирования территории песок добывают с морского дна и насыпают в пределах специально огороженного участка. Работы продолжаются до тех пор, пока не сформируется достаточно прочная основа для будущей застройки.

В новом городе планируется построить жилые кварталы, офисные здания, торговые объекты и широкие бульвары. Также здесь должны быть созданы полноценные системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и современного водоотведения.

Проект призван защитить Лагос от разрушения побережья

Строительство "Эко-Атлантика" преследует ещё одну важную цель – сдержать эрозию береговой линии. Лагос расположен у океана и на протяжении десятилетий теряет часть побережья из-за постоянного воздействия волн.

Исторические карты свидетельствуют, что около ста лет назад береговая линия проходила почти на три километра дальше в сторону океана, чем сейчас. Со временем вода разрушила значительную часть суши.

Вместо того чтобы просто укрепить современный берег, авторы проекта решили восстановить линию побережья, которая существовала в 1905 году. Поэтому новый город одновременно станет расширением Лагоса и защитной полосой между мегаполисом и Атлантическим океаном.

"Великая стена Лагоса" будет сдерживать океанские волны

Одним из ключевых сооружений "Эко-Атлантика" станет "Великая стена Лагоса" – масштабная гидротехническая конструкция, созданная для ослабления силы океанских волн.

Длина барьера составит около 8,4 километра. По данным застройщика, общая протяженность сооружения может достичь 8,5 километра.

Стена должна защищать новый город от Атлантики и удерживать примерно 95 миллионов кубометров песка, из которых формируется основа "Эко-Атлантики". Благодаря этому сооружение станет не только защитным щитом для нового района, но и важной частью всей системы восстановленного побережья Лагоса.

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