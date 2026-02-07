Увидите заснеженные горы и бирюзовые озера: где самый красивый железнодорожный маршрут в Европе

Путешествие на поезде все чаще становится не просто способом добраться из пункта А в пункт Б, а полноценным туристическим приключением. В Европе есть маршруты, ради которых путешественники специально планируют отпуск. Один из них проходит через сердце Альп и поражает видами независимо от времени года.

Пассажиры видят заснеженные вершины, горные озера и инженерные шедевры прямо из окон вагонов. Этот маршрут объединяет сразу две страны и десятки уникальных ландшафтов. Именно его эксперты называют самым красивым железнодорожным путешествием Европы.

Бернинский экспресс

Бернинский экспресс начинает свой путь в Куре – старейшем городе Швейцарии. Далее поезд следует через Поскьяво и курортный Санкт-Мориц, а завершает маршрут в итальянском Тирано. Общая длина путешествия составляет около 90 миль, а в пути пассажиры проводят примерно четыре часа. За это время поезд преодолевает самые высокие и крутые железнодорожные участки Европы. Именно благодаря этому маршрут считают уникальным даже среди альпийских линий, пишет express.co.uk.

Пейзажи, которые меняются каждую минуту

Путешествуя по Бернинскому экспрессу, пассажиры проезжают через 55 тоннелей и почти 200 мостов. После полной темноты тоннелей перед глазами снова открываются альпийские пейзажи с ледниками и горными озерами. Из окон видно знаменитый виадук Ландвассер, массив Пиц Бернина, вершины Пиц Палу и кристально чистое Лаго Бьянко. Поезд также проходит мимо озера Поскьяво, прежде чем пересечь границу с Италией. Контраст между суровыми горами и уютными городками делает маршрут особенно зрелищным.

Поезд для тех, кто хочет смотреть, а не спешить

Бернинский экспресс создан прежде всего для туристов. Панорамные вагоны с большими окнами позволяют наслаждаться пейзажами без помех. Для пассажиров доступны аудиогиды, а также мини-бар в вагоне. Опытные путешественники советуют выбирать места ближе к концу поезда – оттуда открывается лучший обзор виадуков и поворотов. Вся поездка построена так, чтобы человек мог замедлиться и полностью погрузиться в атмосферу Альп.

История Бернинского экспресса

Железнодорожную линию, по которой курсирует Бернинский экспресс, открыли еще в 1908 году. Сегодня ею руководит Ретийская железная дорога, а сама трасса имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В международной организации отмечают, что эта линия стала образцом того, как железная дорога помогла преодолеть изолированность альпийских поселений в начале XX века. Отдельно подчеркивается гармоничное сочетание инженерных решений с природным ландшафтом. Именно это делает маршрут не только красивым, но и исторически ценным.

Сколько стоит путешествие и как его продолжить

Билет на Бернинский экспресс из Кура в Тирано стоит около 60 фунтов стерлингов (3550 грн) во втором классе и более 100 фунтов – в первом (5900 грн). Путешествие туда и обратно обойдется дороже, однако для более коротких отрезков цены ниже. Из Тирано путешественники легко могут продолжить путешествие в Милан или на озеро Комо с пересадками. Таким образом один железнодорожный маршрут становится частью большого европейского путешествия.

Почему путешествия на поезде становятся все более популярными

Эксперты туристической отрасли отмечают, что интерес к железнодорожным путешествиям в Европе растет. Такой формат позволяет увидеть места, недоступные для автомобиля, и почувствовать ритм жизни регионов. Путешественники все чаще выбирают "медленные" путешествия, которые позволяют глубже познать культуру и природу. Бернинский экспресс идеально вписывается в эту тенденцию. Он доказывает, что сама дорога может быть не менее увлекательной, чем конечная точка маршрута.

