Уикенд в столице: топ мест, которые можно обойти за несколько дней

Для многих украинцев Киев – любимое место для поездки выходного дня. Они снова и снова едут сюда, чтобы в очередной раз пройтись по любимым локациям. Делимся главными местами, которые нужно посетить тем, кто еще ни разу не был в столице.

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Вокзал

Мы уверены, что, приезжая в Киев, вы никогда не рассматривали центральный железнодорожный вокзал. Но именно с этого места начинается любое путешествие по столице. Поэтому, когда вы только сойдете с поезда, выдохните и выпейте вкусный кофе. Посмотрите вокруг, почувствуйте привкус будущей прогулки. Обратите внимание на интерьер помещения. В канун Рождества и Нового года здесь постоянно устанавливают праздничные декорации.

Майдан независимости

Эта площадь важна не только для киевлян, но и для всех украинцев. Здесь много раз творилась история нашего государства. Даже если вы здесь уже бывали, все равно стоит снова прийти сюда. Именно в этой части города собраны наиболее интересные локации.

Совсем рядом с Майданом вы найдете музеи, рестораны, архитектурные достопримечательности и экспозиции под открытым небом. А еще можете заглянуть в сувенирные магазинчики. Зимой они каким-то чудом придают праздничное настроение. Покупать гостинцы не обязательно, можно просто посмотреть, что интересного здесь продается.

Крещатик

Быть на Майдане и не прогуляться по главной улице столицы? Проигнорировать ее не решаются даже жители города. Конечно, когда отдыхают, а не спешат утром на работу или по своим делам.

Здесь располагаются самые фешенебельные магазины, известные рестораны и другие элитные заведения, которые могут оплатить аренду в самом престижном месте Киева. Нет необходимости заходить к ним, но стоит пройтись между ними.

Но не думайте, что Крещатик доступен только богачам. Здесь вы сможете найти много интересных заведений питания с довольно умеренными ценами. Кроме того, здесь чаще всего собираются уличные музыки и танцевальные коллективы, которые создают неповторимую атмосферу.

И не забудьте прогуляться по подземному торговому центру и заглянуть в ЦУМ. Эти необычные локации стоят того, чтобы потратить на них несколько часов.

Киевский национальный академический театр оперы

В выходные здесь всегда проходят разнообразные представления и концерты. Поэтому мы уверены, что найдется событие, которое вы охотно посетите. Сюда стоит идти не только ради культурного отдыха, но и для того, чтобы полюбоваться роскошным интерьером. Уникальные картины, позолоченная лепнина, огромные люстры, бархатистые красные шторы – все это очаровывает и, конечно, позволяет сделать прекрасные фотографии.

Андреевский спуск

Еще одна локация, которую не стоит упускать из виду. Помните музыкальную комедию "За двумя зайцами"? Именно здесь снималась последняя сцена, когда главный герой шел к алтарю. В честь этого эпизода здесь установлен памятник Прони и Голохвастову.

На самом деле улица совсем небольшая. Ее протяженность составляет всего 720 метров. Но, несмотря на это, здесь находится множество интересных локаций. Во-первых, это церковь, расположенная на самой вершине склона. Посетить ее и подняться на смотровую площадку – это обязательный пункт для каждого туриста. Отсюда открываются невероятные виды на Подол и Днепр.

Во-вторых, это архитектура. Каждый дом по-своему хорош и необычен. И в третьих, здесь располагаются разнообразные музеи, сувенирные магазины, галереи и ресторанчики, где можно вкусно поесть и отдохнуть после долгой прогулки. А еще здесь творил свои шедевры архитектор и скульптор Иван Кавалеридзе. Его мастерская до сих пор принимает гостей.

Оранжерея на ВДНХ

Самое инстаграмное место столицы, где постоянно проходят фотосессии и видеосъемки. Также здесь часто организовывают общественные и частные ивенты. Так что здесь точно стоит побывать.

Что особенного в этой локации? Здесь собрано множество уникальных растений, возраст которых достигает 60 лет. В помещении спокойно сосуществует флора трех климатических зон: субтропиков, тропиков и пустыни. Согласитесь, это действительно сложно. Но, как видите, все реально. Работники теплицы справляются с любым цветком, деревом или кустом.

Киевский фуникулер

Увидеть столицу с высоты птичьего полета более чем реально. Для этого вам нужно отправиться на улицу Сагайдачного, там расположена нижняя станция фуникулера. Или же на Десятинную, где располагается верхняя остановка.

Функционировать этот необычный вид транспорта начал еще в 1905 году. С тех пор и по сей день он постоянно работает и позволяет жителям и гостям города полюбоваться открывающимися сверху красивыми видами. Обязательно покатайтесь на нем. Обещаем, вам понравится.

Minilend

Место, где будет интересно как взрослым, так и малышам. Здесь находится самый большой железнодорожный макет в Украине. На его территории ездят миникопии поездов, а также автомобили, грузовики и электрички. Конечно, не обошлось без персонажей, бережно насыпающих в вагоны уголь на Донецкой шахте и разгружающих его в конечной точке – Трипольской ТЭС.

Кстати, здесь можно заказать квест с заданиями, за выполнение которых дают хороший подарок. Сделайте это! Вы и не заметите, как быстро и весело пройдет время.

Теперь вы знаете, куда следует съездить на выходных. Вам осталось только купить билеты и отправиться в небольшой трип нашим могучим и неприступным Киевом.

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