Уголок, где воссоздана природа V-Х веков: едем исследовать парк Беремицкое

Сегодня отправляемся в путешествие в один заповедник на севере Украины. Здесь каждый турист может пройти сквозь дверь прошлого и погрузиться в удивительный мир флоры и фауны.

История создания

Ревайлдинг - это восстановление типичных экосистем путем возвращения на территорию крупных животных. Идея природоохранной зоны зародилась в 2015 году. Однако конкретные очертания проекта в тот момент еще не вырисовывались. Поэтому команда отправилась за знаниями своих коллег из Венгрии и Нидерландов.

Для создания объекта учредители выбрали часть Северской области в Черниговском районе. Началось все с работы над искусственными водоемами для птиц и других животных. В настоящее время территория расширилась до 500 гектаров.

Идея замысла

Восстановить максимально близкое к первоначальному дикое состояние. К примеру, травоядные разносят семена и разрыхляют землю — такие действия оказывают положительное влияние на окружающую среду.

Жители заповедника

Здесь проживают турообразный скот, тарпанообразные лошади, муфлоны, лани, олени и косули. А в пространственных вольерах можно увидеть белых волов. Когда-то их одомашнили трипольцы. Кроме животных, в Беремицком живут птицы и насекомые.

Здесь не утилизируют бревна, которые естественным путем упали на почву. На старых пеньках растут грибы, а в мертвой древесине размножаются жучки. А еще здесь произрастают разнообразные растения, характерные для украинского Полесья: дуб, сосна, ель, осина и другие.

Также работники заботятся о бортничестве. Хозяева размещают специальные дупла на деревьях, в которых потом гнездятся пчелы. Их мед в 5 раз дороже обычного, поскольку его собирают раз в год.

Активный отдых

Парк работает с конца 2017 года. На его территории обустроены туристические маршруты для проведения обзорных экскурсий. Кстати, как будете здесь, обязательно посетите музей диких кошек. Он славится сверхсовременными технологиями. Всю информацию о животных можно прочитать на экранах и голограммах. А еще здесь предлагают виртуально погрузиться в атмосферу места. Нужно только надеть специальные очки.

Во время посещения конюшни можно выбрать лошадь для прогулки на двуколке, карете или дилижансе. А еще пойти на мастер-класс по уходу за жеребцом или заказать фотосессию. Кроме того, здесь есть аренда разнообразного снаряжения для катания на велосипедах, снегоступы, бинокли, трекинговые палки.

Среди интересных способов отдыха – стрельба из традиционного лука и пчелиный Апи-домик для оздоровления.

А еще здесь предлагают посадить дерево или куст. После чего сразу делают изгородь с забором, чтобы животные не повредили новому растению. Рядом добавляется табличка с названием организации или именем человека, которая присоединилась к инициативе озеленения.

Если захотите приехать сюда на несколько дней, на территории возведены домики и кемпинг со всей нужной утварью. К проживанию в палатках включены душевые и туалеты, розетки, барбекю, охрана и паркинг. А для пикника можно арендовать беседки с большими мангалами, дровами и углем.

Для представителей образования

Учредители приглашают исследовать природу и экологию через различные лекции для взрослых и детей. Все мероприятия организуют, чтобы напомнить, как важно сохранять окружающую среду.

Как добраться

Одно из важнейших преимуществ – это удобное расположение парка. Он находится неподалеку от города Остер (Черниговская область) всего за 6,5 километров. От Киева можно добраться собственным автомобилем, потратив 1,5 часа, а из Броваров – 1.

"Зеленый" досуг прекрасно подойдет настоящим ценителям экотуризма, и не только. Если вы устали от шума города – поезжайте сюда. Здесь можно хорошенько отдохнуть.

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