Туристы назвали лучшие города Европы: свежий рейтинг

Хотя эксперты по туризму убеждают, что северные европейские города становятся все более популярными по мере постепенного потепления климата, путешественники продолжают выбирать отдых на юге. И об этом свидетельствуют результаты их голосования за лучшие города для проведения отпуска.

Такой опрос провело издание Travel and Leisure. Его читатели назвали свои любимые города-курорты. И главными критериями выбора все еще оставались теплый климат, большое количество достопримечательностей и вкусная кухня. И вот какие города вошли в топ-5 этого списка.

1. Флоренция, Италия

Один из ключевых центров искусства эпохи Ренессанса продолжает манить туристов своей непревзойденной красотой. Архитектура здесь не похожа ни на что другое, люди доброжелательные, а еда фантастическая. Во Флоренции можно полюбоваться шедеврами живописи и скульптуры, сходить на шопинг и бесконечно наслаждаться прогулками. И не забудьте полакомиться местным джелато!

2. Севилья, Испания

Столица Андалусии и родина фламенко предлагает своим гостям неспешную атмосферу южного города. А еще Севилья полна искусством, архитектурой, парками и площадями, от которых трудно отвести глаза. Это старая Испания в ее лучшем виде, говорят путешественники.

3. Гранада, Испания

В этом компактном, удобном для пеших прогулок городе есть как минимум одна замечательная достопримечательность: Альгамбра – прекрасно сохранившийся исламский дворец XIII века. Но прелести Гранады им далеко не ограничиваются. Уютные городские улочки и смешение культур, что заметно отражается на местной кухне, искусстве и окружающей обстановке – все это оставляет огромный след в сердце каждого гостя Гранады.

4. Стамбул, Турция

Один из самых удивительных городов мира, он расположен одновременно в Европе и Азии, что отражается и на его культуре. Здесь можно найти следы сочетания греческой, римской, византийской и османской архитектуры, культуры и истории. А еще множество уличных котов, которых здесь обожают, и замечательные лавочки и рынки с восточными сокровищами буквально на каждом шагу.

5. Рим, Италия

Вечный город никогда не теряет своей популярности. Концентрация достопримечательностей здесь просто сумасшедшая. Рассматривать архитектурные, исторические и культурные памятники, посещать музеи можно буквально бесконечно. И не расстраивайтесь, если вам не удастся бросить монетку в фонтан Треви. Вы не сможете не вернуться сюда, ведь, как известно, все дороги ведут в Рим.

