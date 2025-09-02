Идеальные для осени: туристам посоветовали три острова для отпуска

Времена, когда отпуск осенью был чуть ли не наказанием, давно прошли – мир теперь открыт для нас и лето в теплых краях можно найти в любое время года. Но куда лучше всего отправиться на отдых именно в осенние месяцы?

Видео дня

Три направления назвало издание Travel off Path. Здесь туристов ждут потрясающие пляжи и интересные развлечения. А еще – определенное уединение. Потому что все три локации – это острова.

Сан-Блас, Панама

Отдаленный остров карибской Панамы – это место, которое местные жители сами советуют посетить туристам. Здесь можно найти идеальные пляжи, как с открытки, и аутентичную атмосферу. Наа Сан-Бласе вы найдете невероятную красоту и богатую культуру коренных народов. Впрочем, комфорта развитых курортов здесь искать не приходится, ведь туристическая инфраструктура на острове находится в зачаточном состоянии.

Более того, дорога на остров сама по себе станет настоящим приключением. Вероятно, даже придется нанимать для этого профессионального гида. По прибытии вас ждет уединенный отдых вдали от цивилизации. Вознаграждением вам станут тихие пляжи первозданной красоты, не испорченные цивилизацией. На острове можно заниматься пешими прогулками или снорклингом, плавать, загорать и вволю общаться с местными, которые не успели устать от туристов.

Вис, Хорватия

Не одним лишь Дубровником славится эта средиземноморская страна. Маленький остров Вис подходит для отдыха в течение всего года, но осенью здесь по-особенному приятно. Местный климат характеризуют теплые осенние дни – летняя жара остается позади и можно наслаждаться отдыхом на пляже, вином и вкусным ужином в приятном уединении.

Поселиться здесь можно в одноименном городе, который является административным центром острова. В основном туристам здесь предлагают бутик-отели. И не пропустите уютную бухту Стивива. Также непременно поднимитесь на гору Хум. Чтобы добраться на Вис, лучше всего прилететь в Сплит и сесть на паром.

Боракай, Филиппины

Попасть в это райское место не так просто, ведь власти Филиппин ограничивают количество туристов, которые могут попасть на Боракай за один день. Все ради того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить больше удовольствия для любителей пляжного отдыха. Несмотря на свои небольшие размеры, этот остров может похвастаться белоснежными песчаными пляжами, прозрачной водой и множеством водных развлечений, включая парусный спорт, снорклинг и катание на банане. А для полного расслабления можно заказать массаж, просто лежа на берегу.

Местная кухня славится свежайшими морепродуктами. В Азии можно найти буквально несколько мест, где их подают сразу из моря и готовят настолько вкусно. Чтобы добраться до Боракая, многие предпочитают лететь из Манилы до Катиклана, а затем переправиться на пароме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Испании можно найти самые красивые поля лаванды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.