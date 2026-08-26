Туристов очень много: названы самые переполненные направления Европы

Новый анализ данных Европейского Союза показал, в каких регионах Европы количество туристов больше всего превышает численность местного населения. Согласно данным Eurostat, рейтинг возглавили сразу два региона Греции.

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В исследовании учитывались так называемые малые регионы ЕС с населением от 150 до 800 тысяч человек. Данные показывают, сколько ночей туристы в целом провели в отелях и других заведениях размещения региона по сравнению с количеством людей, постоянно проживающих там. Подробности сообщает Independent.

Где в Европе больше всего туристов

Первое место занял Южно-Эгейский регион Греции, к которому относятся Кикладские острова и Додеканес, в частности популярные Санторини и Родос.

Например, в 2024 году здесь было зафиксировано около 41,5 миллиона туристических ночевок при населении примерно 326–328 тысяч человек. Это составляет около 127 ночевок на одного местного жителя – самый высокий показатель в Евросоюзе.

На втором месте оказались Ионические острова, среди которых Корфу и Закинф. Здесь на одного жителя приходилось примерно 103 туристических ночевок. Всего за год туристы провели в регионе более 20,5 миллиона ночей, тогда как его население составляет около 200 тысяч человек.

Греческие острова традиционно привлекают туристов пляжами, средиземноморской кухней, культурой и стабильно теплой погодой. По данным Банка Греции, в период с января по июнь 2026 года страну посетило на 15,4% больше туристов, чем за аналогичный период предыдущего года.

Третье место занял Южный Тироль в Италии – здесь на одного жителя приходится почти 69 туристических ночевок. Регион популярен среди любителей горнолыжного отдыха и путешественников, отправляющихся в Доломитовые Альпы. Также туристов привлекает Больцано, где соединились итальянские и австрийские культурные традиции.

На четвертом месте – Адриатическое побережье Хорватии с показателем примерно 67 ночевок на одного жителя. Туристов сюда привлекают курорты на берегу Адриатического моря, прозрачная вода, а также исторические города Дубровник и Сплит.

Пятое место заняли Балеарские острова в Испании – в 2024 году здесь было зафиксировано почти 60 туристических ночевок на одного жителя. Архипелаг давно пользуется популярностью среди отдыхающих благодаря пляжам Майорки и ночной жизни Ибицы.

В то же время именно Балеарские острова стали одним из самых известных европейских регионов, где местные жители протестуют против чрезмерного туризма. Этим летом тысячи людей вновь выходили на демонстрации в Пальме и Сольере.

На противоположном конце рейтинга оказалась Майотта – заморский регион Франции в Индийском океане. Там на одного жителя приходилось лишь около половины туристических ночевок, а общее количество ночевок составило 166 875.

Наиболее перегруженные туристами регионы ЕС

Южный Эгейский регион, Греция Ионические острова, Греция Южный Тироль, Италия Адриатическое побережье Хорватии Балеарские острова, Испания Крит, Греция Тироль, Австрия Алгарве, Португалия Канарские острова, Испания Зальцбург, Австрия

OBOZ.UA писал о самых тихих странах мира, куда мечтают попасть туристы, уставшие от толп.

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