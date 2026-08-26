Туристов очень много: названы самые переполненные направления Европы
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Новый анализ данных Европейского Союза показал, в каких регионах Европы количество туристов больше всего превышает численность местного населения. Согласно данным Eurostat, рейтинг возглавили сразу два региона Греции.
В исследовании учитывались так называемые малые регионы ЕС с населением от 150 до 800 тысяч человек. Данные показывают, сколько ночей туристы в целом провели в отелях и других заведениях размещения региона по сравнению с количеством людей, постоянно проживающих там. Подробности сообщает Independent.
Где в Европе больше всего туристов
Первое место занял Южно-Эгейский регион Греции, к которому относятся Кикладские острова и Додеканес, в частности популярные Санторини и Родос.
Например, в 2024 году здесь было зафиксировано около 41,5 миллиона туристических ночевок при населении примерно 326–328 тысяч человек. Это составляет около 127 ночевок на одного местного жителя – самый высокий показатель в Евросоюзе.
На втором месте оказались Ионические острова, среди которых Корфу и Закинф. Здесь на одного жителя приходилось примерно 103 туристических ночевок. Всего за год туристы провели в регионе более 20,5 миллиона ночей, тогда как его население составляет около 200 тысяч человек.
Греческие острова традиционно привлекают туристов пляжами, средиземноморской кухней, культурой и стабильно теплой погодой. По данным Банка Греции, в период с января по июнь 2026 года страну посетило на 15,4% больше туристов, чем за аналогичный период предыдущего года.
Третье место занял Южный Тироль в Италии – здесь на одного жителя приходится почти 69 туристических ночевок. Регион популярен среди любителей горнолыжного отдыха и путешественников, отправляющихся в Доломитовые Альпы. Также туристов привлекает Больцано, где соединились итальянские и австрийские культурные традиции.
На четвертом месте – Адриатическое побережье Хорватии с показателем примерно 67 ночевок на одного жителя. Туристов сюда привлекают курорты на берегу Адриатического моря, прозрачная вода, а также исторические города Дубровник и Сплит.
Пятое место заняли Балеарские острова в Испании – в 2024 году здесь было зафиксировано почти 60 туристических ночевок на одного жителя. Архипелаг давно пользуется популярностью среди отдыхающих благодаря пляжам Майорки и ночной жизни Ибицы.
В то же время именно Балеарские острова стали одним из самых известных европейских регионов, где местные жители протестуют против чрезмерного туризма. Этим летом тысячи людей вновь выходили на демонстрации в Пальме и Сольере.
На противоположном конце рейтинга оказалась Майотта – заморский регион Франции в Индийском океане. Там на одного жителя приходилось лишь около половины туристических ночевок, а общее количество ночевок составило 166 875.
Наиболее перегруженные туристами регионы ЕС
- Южный Эгейский регион, Греция
- Ионические острова, Греция
- Южный Тироль, Италия
- Адриатическое побережье Хорватии
- Балеарские острова, Испания
- Крит, Греция
- Тироль, Австрия
- Алгарве, Португалия
- Канарские острова, Испания
- Зальцбург, Австрия
OBOZ.UA писал о самых тихих странах мира, куда мечтают попасть туристы, уставшие от толп.
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