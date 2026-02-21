Тропический рай: где расположен самый лучший пляж в мире

В конце зимы кто только не мечтает поскорее оказаться в тропическом раю с бирюзовыми водами и белоснежным песком. И именно этими красотами может похвастаться пляж, который был признан лучшим в мире в 2026 году.

Как пишет Express, потрясающее побережье Исла-Пасьон, расположенное возле острова Косумель, Мексика, одержало победу в номинации Travellers' Choice Awards: Best of the Best Beaches 2026 после трехлетнего перерыва. Этот обособленный остров является уютной гаванью, добраться до которой можно только на лодке, а туристы, посетившие его, оставляют только восторженные отзывы на TripAdvisor.

Лучший пляж мира может похвастаться нетронутой береговой линией, кристально чистой водой и тропическими пальмами, которые создают невероятные пейзажи. В TripAdvisor особо отметили богатый подводный мир: в лазурных глубинах часто видят величественных скатов, поэтому для любителей снорклинга и прогулок на каяках здесь найдётся немало интересного.

Исла-Пасьон, или Остров Страсти, расположенный в Карибском море, славится своими заповедными коралловыми рифами и зонами, где гнездятся морские черепахи. Остров работает как эксклюзивное направление для однодневных туров – всего 10 минут на лодке от Косумеля, и вы на месте. Именно поэтому он стал таким популярным среди путешественников, которые приезжают сюда из Плайя-дель-Кармен.

Лучше всего планировать поездку на этот безупречный пляж в период с ноября по апрель – в это время здесь теплее и приятнее всего. Поскольку остров удаленный, туристам приходится покупать дневной абонемент "все включено" или полноценный пакетный тур. Но пребывание в этом земном раю стоит таких затрат.

Туристы, которые уже побывали на Исла-Пасьон, убеждают: он идеально подходит как для пар, так и для семейного отдыха. Все здесь организовано четко и профессионально – еды и напитков для отдыхающих хватает, имеются сувенирные магазины, локации для крутых фото, инвентарь для пляжных развлечений и чистые туалеты. Дорога до острова занимает около часа, но виды того стоят.

Впрочем, если Мексика кажется вам слишком далекой, в десятке лучших пляжей мира по версии TripAdvisor есть локации и поближе. Вот где можно найти идеальный морской отдых в 2026 году:

Исла-Пасьон – Косумель, Мексика; Элафониси – Крит, Греция; Лагуна Балос – Киссамос, Греция; Игл-Бич – Аруба; Прая-да-Фалезия – Алгарве, Португалия; Банана-Бич – Ко Хе, Таиланд; Ла-Хойя-Коув – Калифорния, США; Ла-Пелоза – Сардиния, Италия; Менли-Бич – Сидней, Австралия; Боулдерс-Бич (колония пингвинов) – Саймонстаун, ЮАР.

