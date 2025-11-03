Трипойнт или трифиния: в каких местах Украина имеет тройную границу

Явление трифинии (или трипойнта), когда в одной точке сходятся границы сразу трех государств, на самом деле не такая уж и редкость. Одна только Украина имеет аж семь таких точек.

OBOZ.UA узнавал, где находятся эти точки. А также рассказываем, чем они могут быть интересны туристам и краеведам.

Украина – Беларусь – Россия ("Три Сестры")

Эта точка находится вблизи села Сеньковка в Черниговской области Украины, села Веселовка Гомельской области Беларуси и Новых Юрковичей Брянской области России. В советское время она приобрела особое идеологическое значение и даже получила символическое название "Три сестры". В 1975 году здесь был сооружен монумент, символизирующий "дружбу трех славянских народов". Он состоит из трех пилонов, увенчанных гербами тогдашних УССР, БССР и РСФСР.

С момента основания здесь ежегодно проводили международный фестиваль "Славянское единство". Однако после 2014 года - аннексии Крыма и начала войны на Донбассе – украинская сторона прекратила участие в официальных мероприятиях. А с 2017 года фестиваль вообще сменил географию. После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года монумент стал восприниматься в Украине как символ российской агрессии, которой способствовала Беларусь.

Украина – Польша – Беларусь

Расположение: вблизи села Пища в Волынской области (Украина), польского села Собибур и села Томашовка в Беларуси. Географически эта точка находится посередине реки Западный Буг, так что монумента или иного символического сооружения здесь нет. Это типичная "влажная" трифиния, обозначенная соответствующими пограничными столбами на берегах каждой из стран.

Местность является важной экологической зоной. С украинской стороны это территория Шацкого национального природного парка. С польского — ландшафтный парк "Собибур", известный трагической историей. Во времена Второй мировой войны здесь находился нацистский лагерь смерти.

Украина – Польша – Словакия ("Кременец")

Эта точка находится на вершине горы Кременец (или Кшеменец), вблизи села Стужица Закарпатской области Украины. Это одна из наиболее популярных туристических трифиний. Она расположена на высоте 1221 метр. Точное место стыка границ обозначено гранитным обелиском, установленным в 2000 году. Его символически украсили гербами трех государств.

Это место уникально тем, что здесь сходятся три национальных парка: Ужанский национальный природный парк (Украина), Бещадский национальный парк (Польша) и Национальный парк Полонины (Словакия). Вместе они составляют Международный биосферный заповедник "Восточные Карпаты", находящийся под охраной ЮНЕСКО.

Украина – Словакия – Венгрия ("Тиса")

Точка стыка этих трех государств находится вблизи города Чоп на украинском Закарпатье, венгерского города Загонь и словацкого села Малые Траканы. Еще одна "влажная" трифиния, расположенная на реке Тиса, чуть выше по течению от места впадения в нее реки Латорица. Это очень важная стратегическая точка, поскольку город Чоп является крупнейшим транспортным узлом на границе Украины с ЕС. Единого монумента здесь тоже нет. Зато на словацком берегу установлен памятный знак "Triplex", а на венгерском и украинском — соответствующие пограничные столбы.

Украина – Венгрия – Румыния ("Тур")

Вблизи закарпатского села Батар, венгерского Нодьходош и румынского Бервень находится трипойнт "Тур". "Я точка расположена в равнинной, преимущественно сельскохозяйственной местности. Стык границ обозначен здесь специальным трехгранным пограничным столбом-пирамидой. Он получил свое название от небольшой речки Тур, протекающей рядом и когда-то служившей естественной границей.

Украина – Румыния – Молдова (Северная точка)

На самом деле эти три государства имеют между собой аж две трифинии. Северная расположена вблизи села Мамалыга (Черновицкая область, Украина), села Кривая (Молдова) и города Стынка (Румыния). Пересечение границ здесь оказалось на реке Прут, неподалеку от большого гидроузла Стынка-Костешты. Как и большинство речных стыков, она обозначена столбами на берегах.

Украина – Румыния – Молдова (Южная точка)

Вторая украинско-румынско-молдавская трифиния находится возле города Рени в Одесской области, который граничит с городом Галац (Румыния) и селом Джурджулешты (Молдова). Это, пожалуй, самая важная экономическая трифиния Украины. Она расположена в точке, где река Прут впадает в Дунай. Это стратегический узел для трех стран, поскольку все они имеют здесь свои порты (Рени, Галац, Джурджулешты).

Самый интересный аспект: именно благодаря этой точке Молдова имеет выход к Дунаю. Ее береговая линия составляет всего около 430 метров, но на ней расположен свободный международный порт Джурджулешты, который является единственным выходом страны к международным водным путям.

