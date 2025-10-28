Какой остров принадлежит сразу двум странам: как так случилось

Вероятно, вы рассчитывали увидеть здесь Кипр, на котором расположена Кипрская Республика и часть которого контролирует Турция. Одна речь пойдет о совсем другом клочке суши – значительно меньшем, однако не менее интересном исторически.

OBOZ.UA рассказывает об Острове Фазанов – крошечном необитаемом речном островке, власть над которым поочередно получают Франция и Испания. Чем он интересен и какая невероятная история за ним стоит?

Что собой представляет Остров Фазанов

Остров Фазанов — это небольшой речной остров на реке Бидасоа, которая служит границей между Испанией и Францией, вблизи городов Ирун (Испания) и Андай (Франция). Площадь этого клочка земли составляет около 6820 квадратных метров и постоянного населения он не имеет. При этом крошечный островок около 200 метров в длину и 40 метров в ширину является уникальным политическим объектом. Остров Фазанов – старейший в мире активный кондоминиум, то есть территория под общим суверенитетом двух государств. Испания владеет им с 1 февраля по 31 июля, а с 1 августа по 31 января – Франция.

Почему островом владеют два государства

На протяжении веков остров, благодаря своему нейтральному пограничному положению, служил местом для дипломатических встреч, королевских свадеб "по доверенности" и обмена заложниками между двумя монархиями. Ключевым событием, определившим судьбу острова, стало завершение франко-испанской войны (1635–1659), которая была частью Тридцатилетней войны. Именно здесь, в нейтральной зоне, в течение нескольких месяцев 1659 года вели переговоры главный министр Франции кардинал Мазарини и первый министр Испании Луис Мендес де Аро.

Результатом целых 24 этапов переговоров стал Пиренейский мирный договор, подписанный 7 ноября 1659 года. Документ не только установил новую границу между двумя странами вдоль Пиренеев, но и был скреплен брачным соглашением: испанская инфанта Мария Терезия стала женой французского короля Людовика XIV. Встреча двух монархов для ратификации договора и передачи невесты состоялась именно на этом острове в следующем, 1660 году.

Установление кондоминиума и современный статус

Сам договор 1659 года не сразу установил кондоминиум. Он лишь закрепил за островом статус нейтрального места для переговоров, символа мира и сотрудничества. Исторический статус Остров Фазанов получил только в 1856 году, вместе с подписанием Байоннского договора. Документ демаркировал границу между Францией и Испанией по реке Бидасоа. Чтобы избежать споров о принадлежности острова, лежащего посреди реки, было решено не делить его, а сделать общим. Поэтому теперь Париж и Мадрид получают суверенитет над ним на шесть месяцев, а затем меняются.

Передача суверенитета происходит каждые полгода во время небольшой церемонии. На практике управление осуществляется мэрами городов Ирун и Андай, а также военно-морскими комендантами.

Сегодня свободный доступ к Острову Фазанов запрещен. Исключением становятся редкие официальные мероприятия. Невероятную историю, стоящую за его статусом, увековечили монументом, который установили в память о событиях 1659 года. Монолит символизирует мирное сосуществование Франции и Испании.

