Фаворит среди туристов. Назван самый доступный город Европы для отдыха на выходные

Международная компания хранения багажа Stasher провела новое исследование, позволившее составить рейтинг самых доступных городов Европы. Среди них европейские жемчужины, поражающие большим количеством достопримечательностей.

По данным компании, Краков предлагает самый дешевый отдых, полная стоимость поездки на выходные туда составляет в среднем 18 тысяч гривен без затрат на дорогу, пишет Express. Ночь в отеле обычно стоит около 5 тысяч гривен.

Каждый год Краков встречает около 11 миллионов туристов, поэтому многие из них с удовольствием посещают центральную площадь Главный Рынок, которая является центром Старого города и домом для прекрасного собора Базилики Святой Марии.

Другим дешевым направлением для отдыха является Бухарест, столица Румынии, куда типичная поездка на выходные обходится туристам в около 22 тысяч гривен. Город предлагает самые дешевые гостиницы, при этом туристы платят в среднем 4 тысяч гривен за каждую ночь пребывания, а обед в McDonalds обычно стоит 300 гривен на человека.

Путешественникам, желающим увидеть некоторые из достопримечательностей Румынии, стоит рассмотреть возможность посещения "Дворца парламента", второго по величине в мире правительственного здания, и монастырь Ставрополеос, который является частью города с 1724 года.

Компания также отметила, что туристы, которые ищут доступный отдых в городе, должны рассмотреть Варшаву. Уикенд в польской столице стоит туристам 22 тысячи гривен. Многим посетителям нравится прогуляться по Старому городу и увидеть памятник известному музыканту и композитору Фредерику Шопену.

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