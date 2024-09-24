Топ веломаршрутов Украины: куда поехать на выходные

Лучшее, что вы можете сделать в следующего уик-энд: сесть на "железного коня" и отправиться в небольшое велопутешествие. А если возьмете с собой палатку, сможете остановиться и насладиться красотой украинской природы. Живописные тропы, леса, поля и горы уже заждались вас. Готовьте двухколесного друга и айда путешествовать по бескрайним просторам.

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Синевир

Маршрут в Закарпатской области Он начинается из села Воловец. Сюда можно добраться поездом или своим автотранспортом.

Обязательно съездите к водопаду Шипот — одного из самых красивых в Украине. Далее советуем посетить долину Боржава — самую длинную в Закарпатье. Здесь можно зайти в заведение "Сурию", которое располагается у верхней станции кресельного подъемника. Следующая остановка – Межгорье и Национальный природный парк "Синевир".

Заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории находится несколько домов, где можно переночевать и отдохнуть. В частности, мотель "Арника" и коттедж "Лесная песня". А еще недалеко есть зона для кемпинга.

Также обязательно сходите к экопарку "Долина Волков", Центру реабилитации бурого медведя и Каменецкому водопаду.

Протяженность: 70 километров.

Трахтемировский полуостров

Туристическое направление Черкасской области на берегу Днепра. Сначала нужно доехать до Мироновки. В город курсируют поезда с главного вокзала Киева. Но лучший вариант доезда — на автомобиле сразу до начальной точки. Велотур начинается с села Бучак, далее Григоровка и Трахтемиров.

Здесь туристы смогут осмотреть дерево-трезубец, попробовать воду из источника и подняться на Батурину гору. А еще здесь располагается тренога "Высота 222". Сюда часто приезжают ценители энергетических практик.

Отдохнуть можно в населенном пункте Малый Букрин. Здесь можно арендовать домик. А еще советуем посетить местную козью ферму.

Протяженность: 40 км в обе стороны.

Золотая подкова

Маршрут во Львовской области. Он стартует из городка Золочев, дальше – Сасов, Подгорцы и Олеско. Обратный путь проходит через Белый Камень. За один день можно посетить 3 замка:

Золочевский. Его выстроили в первой половине XVII века. Когда-то здесь размещались крепость, королевская резиденция, барская усадьба, тюрьма и учебное заведение. Сейчас здесь можно посмотреть Китайский и Большой жилые дворцы и надвратную башню.

Олесский. Один из самых древних в Украине. Здесь туристы смогут увидеть украинские иконы, древние приборы, портреты выдающихся личностей и западноевропейские гобелены эпохи барокко. А еще советуем прогуляться по парку, где высадили более 4 тысяч кустов и деревьев.

Подгорецкий. Сооружение построили на месте бывшей усадьбы на протяжении 1635-1640 годов. Путешественники смогут зайти внутрь, в частности, в Золотой, Кармазиновый и Рыцарский залы.

Протяженность: примерно 60 километров в обе стороны.

Волынское Полесье

Маршрут начинается с Ровно. Сюда можно доехать на поезде или на собственном автомобиле.

Следующая остановка – Клевань. Здесь располагается известная туристическая достопримечательность "Тоннель любви". К слову, ее аналог открыли в Китае в 2017 году. А еще предлагаем поехать в местный замок. Сегодня от него остались только развалины оборонительного сооружения и корпуса духовного училища. Впервые о нем упоминали в 1475 году.

Далее отправляемся к Олице. Когда-то село служило резиденцией магнатов Радзивиллов. А еще здесь находится Олицкий замок, который также принадлежал семье. Он считается одним из первых прямоугольных дворцов бастионного типа на территории современной Украины.

Протяженность: примерно 80 километров в обе стороны.

Буцкий каньон

Туристическое направление в Черкасской области. Велопутешествие стартует из Жашкова, отсюда – в заповедник. Природная достопримечательность славится скалами из серого гранита, высота которых более 30 метров. Кстати, отличное место для скалолазания и сплавов на байдарках.

А еще советуем поехать к водопаду Вир. Здесь туристы смогут осмотреть каменные руины старой водяной мельницы XIX века.

Протяженность: примерно 60 километров в обе стороны.

Желаем легкого и незабываемого путешествия!

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