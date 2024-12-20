Топ самых дорогих курортов Украины: сравниваем сервис и цены

Не всегда нужно ехать далеко, чтобы отдохнуть в отличных условиях. Ведь не только за рубежом можно найти комфортабельные отели и интересные развлечения. Сегодня рассказываем, какие аттракции предлагают наилучшее соотношение цены и качества, какие услуги входят в стоимость проживания и какие дополнительные расходы могут возникнуть.

Видео дня

Буковель

Горнолыжный курорт находится на территории села Поляница в Ивано-Франковской области на высоте 920 метров над уровнем моря. Зимний сезон длится с декабря по апрель.

Аттракция размещается на пяти горах: Долгая (1372), Буковель (1127), Бульчиньоха (1455), Бабий Погар (1180) и Черная Клева (1241). Здесь обустроили 19 подъемников и 68 трасс для новичков и профессионалов. А еще работают лыжная и сноубордическая школа.

Ski-pass за 1 день обойдется примерно в ₴1500.

Туристы могут посетить SPA-центры, согреться в чанах, прокатиться на родельбане и колесе обозрения. А еще советуем сходить на буковельскую ярмарку, где можно приобрести разнообразные сыры, колбасу из оленины и кабана, грибы, одежду из шерсти и т.д.

Также предлагаем сходить в Гуцул Ленд – комплекс многовековых деревянных домов с тематическими мастерскими. Посетите зоопарк, где живут альпаки, кролики, олени, муфлоны и шотландские быки.

Кстати, для путешественников по Буковелю курсирует бесплатный автобус. А с декабря от станции Татаров администрация курорта организовывает трансфер.

Зимой проживание в 5-звездном отеле за 3 ночи стоит примерно ₴22000. В стоимость входит завтрак и спа. Улучшенные апартаменты обойдутся ориентировочно в ₴11100. А за двухместный номер придется заплатить около ₴7020.

Трускавец

Оздоровительный курорт находится в Дрогобычском районе Львовской области у подножия Карпатских гор. Здесь функционирует большое количество санаториев и пансионатов, предлагающих разнообразные оздоровительные программы. Город славится уникальными минеральными водами. Они предназначены для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, почек и при нарушениях обмена веществ. Путешественники смогут пройти множество процедур. Например, ванны, успокаивающие нервную систему, улучшают кровообращение и обмен веществ. Или грязи, которые часто назначают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. А также массажи, ингаляции и физиотерапии.

Во время прогулки по городу рекомендуем посетить церковь Святого Николая. Существует мнение, что ее возвели примерно в 1443 году. В конце XIX века здесь был построен каменный храм, в котором сохранился древний 4-ярусный иконостас.

Также в Трускавце есть несколько музеев, в частности, художественный, исторический и епархиальный.

Зимой двухместный номер в 4-звездочном отеле будет стоить примерно от ₴6000 до ₴8200. В стоимость входит завтрак. За полулюкс придется заплатить ₴14900 за 3 ночи. В цену включено трехразовое питание.

Сходница

Бальнеологический курорт находится во Львовской области. Поселок граничит с Национальным природным парком "Сколевские Бескиды", где произрастают более 50 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины.

Местность славится минеральными водами, которые по своему составу отличаются от трускавецких. Они способствуют выведению излишней жидкости из организма, уменьшают воспаление и улучшают работу почек. А еще их рекомендуют людям с сахарным диабетом.

В Сходнице функционируют множество санаториев, которые предлагают различные оздоровительные программы: лазеротерапию, озокеритолечение, подводный душ-массаж, сухие углекислые ванны, лечебные и косметологические SPA-процедуры.

Советуем съездить к смотровой башне, расположенной на горе Цюхов Верх на высоте 931 метр над уровнем моря. Башню построили в 2022 году. Отсюда можно полюбоваться окрестностями Борислава и Трускавца.

Также посетите Тустань – древнерусский наскальный оборонительный комплекс. В период с IV по XVI века здесь находились средневековая крепость-град и таможня.

Зимой стандартный двухместный номер в 5-звездном отеле за 3 дня будет стоить около ₴19000. В стоимость входит завтрак. Шале с одной спальней обойдется где-то в ₴10500. За апартаменты придется заплатить от ₴6000 до ₴8000.

Выбор курорта зависит от ваших предпочтений и возможностей.

Желаем прекрасного отдыха!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о горнолыжных курортах Европы, когда открываются и какие цены

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!