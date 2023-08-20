Топ-5 направлений Испании, идеально подходящих для семейного путешествия

Испания – идеальное место для семейного отдыха, интересных открытий и погружения в мировую культуру. Здесь вас ждут невероятные пейзажи, увлекательная архитектура и возможность ощутить энергию и колорит южной жизни.

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Для тех, кто планирует путешествие в Испанию, мы подобрали лучшие направления, где вы получите множество эмоций и сможете насладиться отпуском по полной.

Барселона

Столица Каталонии и одно из самых популярных туристических направлений Европы. Здесь иностранцев встречают очаровательные песчаные пляжи, а купальный сезон длится с апреля по октябрь. Это настоящий рай для любителей истории, морских пейзажей, палящего солнца и активного отдыха.

Оставить без внимания улицы Старого города не посмеет ни один турист. Это наиболее атмосферная и яркая часть Барселоны. Центр включает район Раваль, Готический квартал и Средневековый Борн. Чтобы увидеть историческую часть курорта, выделите не менее одного дня. Прогуляйтесь по узким улочкам, где всегда множество туристов, пообщайтесь с местными или отведайте настоящую каталонскую кухню.

Рекомендуем посетить:

Собор Святого Семейства;

парк Гуэль;

дом Бальо;

замок Монжуик;

Дворец Каталонской Музыки;

Музей Пикассо.

Пальма де Майорка

Этот остров – самая большая и развитая часть Балеарского архипелага. Отдых здесь невероятно привлекателен в любое время года. Уголок славится мавританской культурой и насыщенным колоритом, а архитектура местных построек завораживает величием и античностью.

В многочисленных местных музеях вы найдете сотни произведений искусства, а духовная жизнь заиграет новыми красками в роскошных соборах и монастырях.

Для семейного отдыха нет лучшего места, чем Алькудия. Здесь вас ждут чистые и безопасные пляжи для купания с детьми, а также развлечения, подходящие для разных возрастов.

Рекомендуем посетить:

Кафедральный Собор Девы Марии;

пещеру Дракона;

мыс Форментор;

природный подводный парк Пальма Аквариум;

замок Капдепера.

Малага

Солнечный и уютный уголок расположен на берегу Средиземного моря, ежегодно привлекает тысячи туристов. И это понятно, ведь здесь есть более двух десятков пляжей, самая богатая национальная кухня и множество культурных и природных жемчужин.

Начните знакомство с городом с монументального кафедрального собора, исполненного в стиле Ренессанса. Прогуляйтесь по Старому центру до Конституционной площади, на которой расположены роскошные фонтаны и старинные здания.

Конечной целью большинства путешественников является пляж побережья Коста дель Соль. Особенно популярны те, что расположены на западе – они славятся своей прозрачной водой и мелким песком. Потому это место отлично подходит для отдыха с детьми.

Рекомендуем посетить:

Церковь Святого Сердца;

Ратушу;

Морская площадь и круизный порт;

старый мавританский замок Алькасаба-де-Малага;

ботанический сад La Concepcion Jardin.

Бильбао

Посещая этот старинный баскский город, вы точно найдете чем насладиться: от всемирно известных художественных музеев до элегантных ресторанов, модных районов, оживленных рынков и современной авангардной архитектуры.

История этого края очень интересна: в ХV веке Бильбао состояло всего из семи улиц, которые до сих пор соединены между собой узкими переулками-кантонам и формируют старый центр. Именно здесь расположены главные достопримечательности местной архитектуры: Кафедральный собор Святого Иакова, каменный "Собачий" фонтан с питьевой водой и древнейший дворец Палас Арана.

В городе также расположены очаровательные пляжи. Одним из самых лучших для семейного отдыха считается Playa de Plentzia. Он очень просторный, поэтому места здесь хватит для всех.

Рекомендуем посетить:

музей Гуггенхайма;

старый квартал Каско-Вьехо;

культурный центр Алендига;

Базилику Богоматери Бигоньи;

Собор Бильбао.

Валенсия

Жемчужина на побережье Средиземного моря является столицей одноименной автономной области. Главными визитками Валенсии являются футуристический комплекс "Город Искусства и Наук" и большой парк, созданный на месте высохшей реки Турия.

Здесь чувствуется присущий югу неторопливый ритм жизни. Поразительная архитектура, чистый воздух и большое количество зелени придают городу непревзойденный шарм.

Валенсия имеет мягкий климат и отличные пляжи, а большое количество солнечных дней и редкие дожди делают этот курорт невероятно привлекательным. Вместе с тем средиземноморская кухня, многовековые традиции и колоритные испанцы создают незабываемую атмосферу, которую вы надолго запомните.

Рекомендуем посетить:

Торрес-де-Серранос;

Шелковую биржу;

рынок Сентраль;

Кафедральный собор Валенсии;

Музей доисторической эры.

Какое бы направление отдыха с семьей вы ни выбрали, Испания поразит вас и подарит море ярких впечатлений. Так что пакуйте чемоданы и отправляйтесь в незабываемое путешествие!

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