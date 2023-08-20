Топ-5 направлений Испании, идеально подходящих для семейного путешествия
Испания – идеальное место для семейного отдыха, интересных открытий и погружения в мировую культуру. Здесь вас ждут невероятные пейзажи, увлекательная архитектура и возможность ощутить энергию и колорит южной жизни.
Для тех, кто планирует путешествие в Испанию, мы подобрали лучшие направления, где вы получите множество эмоций и сможете насладиться отпуском по полной.
Барселона
Столица Каталонии и одно из самых популярных туристических направлений Европы. Здесь иностранцев встречают очаровательные песчаные пляжи, а купальный сезон длится с апреля по октябрь. Это настоящий рай для любителей истории, морских пейзажей, палящего солнца и активного отдыха.
Оставить без внимания улицы Старого города не посмеет ни один турист. Это наиболее атмосферная и яркая часть Барселоны. Центр включает район Раваль, Готический квартал и Средневековый Борн. Чтобы увидеть историческую часть курорта, выделите не менее одного дня. Прогуляйтесь по узким улочкам, где всегда множество туристов, пообщайтесь с местными или отведайте настоящую каталонскую кухню.
Рекомендуем посетить:
- Собор Святого Семейства;
- парк Гуэль;
- дом Бальо;
- замок Монжуик;
- Дворец Каталонской Музыки;
- Музей Пикассо.
Пальма де Майорка
Этот остров – самая большая и развитая часть Балеарского архипелага. Отдых здесь невероятно привлекателен в любое время года. Уголок славится мавританской культурой и насыщенным колоритом, а архитектура местных построек завораживает величием и античностью.
В многочисленных местных музеях вы найдете сотни произведений искусства, а духовная жизнь заиграет новыми красками в роскошных соборах и монастырях.
Для семейного отдыха нет лучшего места, чем Алькудия. Здесь вас ждут чистые и безопасные пляжи для купания с детьми, а также развлечения, подходящие для разных возрастов.
Рекомендуем посетить:
- Кафедральный Собор Девы Марии;
- пещеру Дракона;
- мыс Форментор;
- природный подводный парк Пальма Аквариум;
- замок Капдепера.
Малага
Солнечный и уютный уголок расположен на берегу Средиземного моря, ежегодно привлекает тысячи туристов. И это понятно, ведь здесь есть более двух десятков пляжей, самая богатая национальная кухня и множество культурных и природных жемчужин.
Начните знакомство с городом с монументального кафедрального собора, исполненного в стиле Ренессанса. Прогуляйтесь по Старому центру до Конституционной площади, на которой расположены роскошные фонтаны и старинные здания.
Конечной целью большинства путешественников является пляж побережья Коста дель Соль. Особенно популярны те, что расположены на западе – они славятся своей прозрачной водой и мелким песком. Потому это место отлично подходит для отдыха с детьми.
Рекомендуем посетить:
- Церковь Святого Сердца;
- Ратушу;
- Морская площадь и круизный порт;
- старый мавританский замок Алькасаба-де-Малага;
- ботанический сад La Concepcion Jardin.
Бильбао
Посещая этот старинный баскский город, вы точно найдете чем насладиться: от всемирно известных художественных музеев до элегантных ресторанов, модных районов, оживленных рынков и современной авангардной архитектуры.
История этого края очень интересна: в ХV веке Бильбао состояло всего из семи улиц, которые до сих пор соединены между собой узкими переулками-кантонам и формируют старый центр. Именно здесь расположены главные достопримечательности местной архитектуры: Кафедральный собор Святого Иакова, каменный "Собачий" фонтан с питьевой водой и древнейший дворец Палас Арана.
В городе также расположены очаровательные пляжи. Одним из самых лучших для семейного отдыха считается Playa de Plentzia. Он очень просторный, поэтому места здесь хватит для всех.
Рекомендуем посетить:
- музей Гуггенхайма;
- старый квартал Каско-Вьехо;
- культурный центр Алендига;
- Базилику Богоматери Бигоньи;
- Собор Бильбао.
Валенсия
Жемчужина на побережье Средиземного моря является столицей одноименной автономной области. Главными визитками Валенсии являются футуристический комплекс "Город Искусства и Наук" и большой парк, созданный на месте высохшей реки Турия.
Здесь чувствуется присущий югу неторопливый ритм жизни. Поразительная архитектура, чистый воздух и большое количество зелени придают городу непревзойденный шарм.
Валенсия имеет мягкий климат и отличные пляжи, а большое количество солнечных дней и редкие дожди делают этот курорт невероятно привлекательным. Вместе с тем средиземноморская кухня, многовековые традиции и колоритные испанцы создают незабываемую атмосферу, которую вы надолго запомните.
Рекомендуем посетить:
- Торрес-де-Серранос;
- Шелковую биржу;
- рынок Сентраль;
- Кафедральный собор Валенсии;
- Музей доисторической эры.
Какое бы направление отдыха с семьей вы ни выбрали, Испания поразит вас и подарит море ярких впечатлений. Так что пакуйте чемоданы и отправляйтесь в незабываемое путешествие!
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